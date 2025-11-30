政治中心／屈道昀 楊柏玨台北報導

隨著明年選戰將至，藍白陣營力推"不在籍投票"，綠營認為若真的實施，等同於將國家大門敞開，讓中國介選更加容易，綠營為了反制，也提出「強化民主投票促進法草案」，根據草案內容，投票日及前一日都應放假，方便民眾獲取更充足的投票資訊、參與討論並返回戶籍地投票。

立法院宣讀人員（11.28）：「六十四民進黨團擬具，強化民主投票促進法草案，程序委員會交內政委員會審查。」

廣告 廣告

立法院藍白擬推動的不在籍投票，民進黨團提出投票前一天多放假來反制，最新草案28號在院會一讀通過，最快下週就會送到委員會審查。

民眾：「一日北高很方便因為高鐵，除非東部的朋友可能會比較抱歉，但是我個人覺得交通不會是很強的理由，大家要提高這個選舉投票率，我覺得是OK的，可能有些南部人比較容易返家，那這樣投票率可能會比較高一點。」

藍白不在籍投票，包含通訊投票、電子投票、設立特別投票所等，綠營研議"民主假"，在現行的投票日放假之外，投票前一天也放假，便利公民獲取更充足的投票資訊、參與討論，也有充裕時間返回戶籍地投票，並要求主管機關給予交通補助，不過藍營還是有意見。

藍白推不在籍投票 綠委提「選舉放2天假」反制

藍白推不在籍投票，綠委提「選舉放2天假」反制。（圖／民視新聞）





立委（國）林沛祥：「放假這件事當然所有民眾都會歡迎，那與其說我們新創立一個先例，倒不如先去了解過去，為什麼其他國家，他們針對這些辛苦的人，(設立)他們所謂不在籍投票。」

立委（民)）許智傑：「台灣和其他國家最大的差別，是中國一直想要干預台灣的選舉，比如在中國工作的台灣人，中國可能透過不在籍投票，來干預和影響台灣的選舉結果，這些不確定風險應該要避免。」





藍白推不在籍投票 綠委提「選舉放2天假」反制

藍白推不在籍投票，綠委提「選舉放2天假」反制。（圖／民視新聞）





綠營憂慮不是沒根據，光是在2024總統大選，甚至是國民黨主席選舉，都已經有大量中國AI介選疑慮，學者點出若不在籍投票真的上路，將構成民主威脅。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「這個通訊投票的投票，要從中國寄回台灣的時候，是不是要經過中國的信件檢查、國安過濾，中國也有可能在當地組織，甚至指導甚至施壓，當地的台灣民眾來進行投票。」

藍白推動的不在籍投票，就怕中國觸角伸進國內，藍綠白三方持續角力。

原文出處：藍白推不在籍投票 綠委提「選舉放2天假」反制

更多民視新聞報導

團結高雄女力！林岱樺提「女性3大守護圈」 支持者興奮喊：打拼最細心

大槻真希演唱遭「奪麥下台」！日主播挖1圖喊「故意的」

小草看不出「李有宜退黨」？四叉貓曬圖網笑：真中文怪物

