政治中心／屈道昀、楊柏玨台北報導

隨著明年選戰將至，藍白陣營提出"不在籍投票"，綠營認為若真的實施，等同於將國家大門敞開，讓中國觸角更容易影響台灣選舉，而學者也點出，不在籍投票的通訊投票，等同於是讓在中國的台灣人，更容易受到中國當地勢力施壓，進而影響台灣人的投票意志。

剛結束訪日行程，民眾黨主席黃國昌接連兩天都有公開活動，來到新北選區備戰2026選舉，黃國昌頻頻布局新北，傳出要找「4大金釵」投入2026新北市議員選戰，似乎也讓黨內起內訌，也想挑戰三蘆區議員的民眾黨發言人李有宜宣布請辭發言人並退黨，理由是要專注博士班學業，引發關注，而綠營也評估，黃國昌參選新北市長機率低。

藍白推不在籍投票，綠委:中共介選易滲透。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「我想台灣民眾黨縣市長提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四。」

不只2026，立院戰場朝野攻防頻頻，藍白陣營推動不在籍投票法案，綠營則提出投票前一天應該放假來反制，最新草案已經在28號進入院會，最快下周就能到委員會進行討論，但黃國昌又反對。

民眾黨主席黃國昌：「我希望民進黨好好的看一看，世界各國，國內移轉投票早就成為常態。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「不在籍投票會不會增加大選變數，會不會便於境外勢力的介選干預，選務選票移動的這些種種糾紛，爭議有沒有思考過，還是打開國家的大門，讓不在籍投票，讓中共的介選更容易在台灣實施。」





綠營憂慮不是沒根據，光是在2024總統大選，甚至是國民黨主席選舉，都已經有大量中國AI介選疑慮，學者點出若不在籍投票真的上路，將成民主威脅。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「國民黨現在所提的不在籍投票，包含了所謂的通訊投票，那就讓中國可能有上下攜手的空間，通訊投票的投票，要從中國寄回台灣的時候，是不是要經過中國的信件檢查、國安過濾，中國也有可能在當地組織，甚至指導甚至施壓，當地的台灣民眾來進行投票。」

面對明年大選將至，不在籍投票也成為朝野最新角力。

