藍白推不在籍投票 綠提「投票兩天假」反制

要聞中心/綜合報導

民進黨立法院黨團提出「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均應放假，以此應對藍白陣營推動的「不在籍投票法草案」。該草案已於28日交付委員會審查，成為朝野在投票權議題上的最新角力。

民眾行使投票權。（圖／行政院提供）

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨推動的不在籍投票可能造成台灣選舉風險，若真要促進民主、強化投票，「強化民主投票促進法草案」才是正辦。該草案明定投票日及前一日均放假，目的是保障公民返回戶籍地行使投票權。

廣告 廣告

草案內容規定，各級政府機關及事業單位應在投票日及前一日提供所屬人員、勞工調移工作時間、遠端工作或其他必要措施，以便利公民行使投票權。政府還應制定相關法令獎勵依法保障受僱勞工行使投票權的事業單位。

為保障公民返回戶籍地投票，草案要求各級政府機關依職權制定相關法令，對從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民提供必要的交通補助及協助。同時，各級學校應協助有投票權且具學籍的學生行使投票權。此外，考試院不得於投票日及前一日舉行國家考試。

關於草案要求各級政府機關提供必要的交通補助及協助，鍾佳濱解釋這是原則性要求，行政機關的具體執行方式不需具體指導。他舉例說：「設籍在北市的原民青年返鄉參加祭典，北市府原民會都有提供相關交通津貼，所以由各地方政府視自己的財政能力決定。」

鍾佳濱。（圖／中天新聞）

藍白陣營推動不在籍投票的主要訴求是保障學生、年輕人、經濟弱勢租屋族的投票權利。不少學生、年輕人或經濟弱勢者，因無力在生活工作地購屋，或租屋時戶籍遭房東拒絕遷入，常常無法返鄉行使投票權利，因此國民黨團、民眾黨團都希望透過專法通過不在籍投票。

民進黨團的「強化民主投票促進法草案」立法說明指出，該法在不變更現行投票制度前提下，保障弱勢群體與外地工作、就學人口的投票權益，並建立防制干擾、保障中立、澄清假訊息等制度，以提升民主參與品質與投票公信力。考量戶籍人口與常住、實際居住人口間仍存在部分差異，明定投票日及前一日均應放假，以便利公民獲取更充足的投票相關資訊、參與討論並返回戶籍地投票。

該草案適用於選舉、罷免及公民投票，並規定投票日當日仍有使其所屬人員、勞工工作必要者，應給予適當時間完成投票，且不得以任何形式干預投票權的行使。

延伸閱讀

馬杜洛身著迷彩服「揮舞利劍」發表演說 誓言抵抗美國威脅

川普將列「太陽卡特爾」為恐怖組織 馬杜洛：建構虛假敘事逼下台

川普對委內瑞拉軍事行動再升高？多家航班「緊急停飛」氣氛緊繃