即時中心／連國程報導

國民黨及民眾黨於立法院力推不在籍投票，最快可能在今年九合一大選就會實施，立法院今（28）日審查中央選舉委員會主委人事案，被提名人游盈隆對此表示，若在九合一地方選舉採不在籍投票，將會有多達近9000種選票，就現階段而言「肯定是一個災難。」

不在籍投票成國際潮流？游盈隆：不能脫離現實

對於不在籍投票議題，游盈隆表示，雖是國際潮流，但不能脫離現實，若細看台灣的選舉制度，會牽涉非常複雜的工程，若於九合一地方大選實施，將會造成近9000種選票，行政單位無法負荷，游盈隆也向藍白立委喊話「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的玫瑰，讓我們傲視世界的台灣選舉蒙塵。」

游盈隆：若獲任中選會主委 將辭台灣民意基金會董座

游盈隆目前擔任台灣民意基金會董事長，常針砭時政，也會對於許多議題進行民調，國民黨立委牛煦庭問游盈隆，若擔任中選會主委，會如何確保兩者之間的分際？游盈隆回答，他已經有相當覺悟，擔任中選會主委「可能失去公開評論台灣政治的自由」，若立法院通過他的人事同意權，他將辭去在台灣民意基金會的董事長一職。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／藍白推九合一大選不在籍投票！游盈隆：恐造成近9千種票「肯定是災難」

更多民視新聞報導

白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維

立院開議日確定！卓榮泰2月24日施政報告 3月3日台美關稅專案備詢

國共智庫交流下週北京登場 綠批藍「對中同步」：實質成統戰執行節點

