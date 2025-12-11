藍白推停砍公教年金！朝野二度協商仍無共識 明恐上演表決大戰

立法院長韓國瑜召集黨團協商，處理攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案。翻攝國會頻道。



立法院藍白陣營力推攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，立法院長韓國瑜今（12/11）天召集黨團協商，但朝野分歧大、無法達成共識，韓國瑜因此裁示送院會處理。由於這兩案協商冷凍期已至，最快明院會可表決通過。

藍白力推停砍公教年金，不過兩黨差異在於藍營主張2024年起開始停砍所得替代率，白營則建議今年開始停砍。

另外，藍白也認為，公教年金要求比照勞保、國民年金，公務人員退休金可依物價指數（CPI）調整，不過兩黨所提出的版本不一，比如藍委張智倫提議CPI達正負5%時，就依據成長率調整，藍委黃健豪則提出，CPI達正負5%時，應在3個月內調整，調整比率由考試院、行政院制定公式；而民眾黨團僅要求，CPI如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，比如CPI成長6%，退休金就應調升6%。

此案在4日先由國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲召集協商，不過朝野無共識，翁因此宣告散會。

韓國瑜今召集黨團協商，國民黨團書記長羅智強認為，這題目已經討論很久，政府要吸引一流人材，才能推出好政策，可是民進黨執政之後，不斷剝奪公教人員尊嚴、待遇和退休保障，導致國考報考人數，從30萬跌到今年只剩11萬，危機非常清楚。他表示，停砍所得替代率不是要恢復到2018年以前的水準，只是民進黨砍年金砍過頭，造成國家找不到文官、老師。

民進黨團總召柯建銘表示，年金改革如果走回頭路，會讓整個制度提早破產，這是社會性問題。民眾黨團副總召張啓楷則說，這次修法只是停砍，而且黨內已經做過民調，反映出修法不會有世代爭議，連年輕人也支持。

考試院秘書長劉建忻示警，大家都應該注意退輔基金不足額提撥的特性，所以會有造成潛藏債務，現在國內許多各職業別的保險、退休基金都有這樣的狀況，所以即便沒有這次修法停砍，還是會造成未來政府非常大的財務負擔，如果這次修法通過，會導致退輔基金提前用完。

銓敘部長施能傑認為，現在的問題就是不足額提撥，即便沒有這次修法停砍，基金也可能在民國138年破產，如果修法停砍，估算會提早3、4年破產，這是很嚴肅的課題。

由於朝野分歧大、無法達成共識，韓國瑜裁示送院會處理，而這兩案已經超過一個月協商期，因此最快將在明天院會上完成三讀。

對於藍營各委員草案版本不同，有無可能整合後明天提出再修正動議？或是跟民眾黨團共推版本？有立委表示，目前還在討論中。

