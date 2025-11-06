藍白推停砍公教年金 蔡英文批走回頭路：靠政府預算救不了退休金

立院司法法制委員會昨、今日（5、6日）初審通過停砍年金草案，條文全數保留送黨團協商。攸關國家未來財政，前總統蔡英文稍早公開表示，「年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。」她強調，在野修法要停止改革、走回頭路，提高政府破產風險，把問題丟給後代承擔是不負責任的做法。

立院司法法制委員會今天中午在藍白人數優勢下，表決通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」初審。民進黨質疑此次修法是為特定族群，對整體國家財務帶來傷害，藍營則回擊這不是停砍，只是恢復過往制度，不過也坦言會對國庫水位造成影響，但不至於影響整體財政。

廣告 廣告

蔡英文在臉書發文表示，在她擔任總統任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。

蔡英文指出，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡前總統說，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文表示，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。「面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。」

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

蔡英文8日訪問德國 將於柏林自由會議發表演說

前行政院長張俊雄告別式賴總統頒贈褒揚令 蔡英文、陳水扁也到場致哀

罕見同框出席國慶大典 英扁相談甚歡、朱昌咬耳朵