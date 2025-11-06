藍白推停砍年金 蔡英文憂「只靠政府預算救不了大家的退休金」

針對藍、白陣營力推「停砍公教年金」相關修法，並預計於今年年底前完成三讀程序，前總統蔡英文今天(6日)表示，年金改革不該半途而廢，「只靠政府預算，救不了大家的退休金」。她呼籲整體社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，把問題丟給後代承擔是不負責任的做法。

立法院司法及法制委員會繼昨日審竣「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案後，今天又完成「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修正案審查。國民黨團發布新聞稿表示，在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，國民黨團以最快速度完成委員會初審，今年年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道、一個有尊嚴的退休晚年。

廣告 廣告

在任內完成年金改革的前總統蔡英文今天透過臉書發文表示，為了讓國家財政永續，她在總統任內推動年金改革，這也是前總統馬英九在交接時特別交代要完成的工作。

蔡英文說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到卸任時，她心中只有感謝2個字，她感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度也就此逐漸穩固。

蔡英文指出，年金改革實施至今，已節省新台幣2,590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險。

蔡英文說，如果未來每年中央政府總預算有1成以上、甚至2成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出，她認為把問題丟給後代承擔是不負責任的做法。

面對年金改革議題，蔡英文呼籲整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是財源要擴增，尋找新的專屬財源。

蔡英文最後也分享「想想論壇」的年金改革系列文章，期盼台灣社會在「公平」與「永續」的原則下，共同找出穩定的財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。