藍白推停砍年金 蔡英文籲「年改不該半途而廢」：靠政府預算救不了退休金

蔡英文表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。資料照，翻攝自臉書



近日國民黨和民眾黨聯手推動停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，不過由於朝野未達共識，國民黨立委、司法法制委員會總召翁曉玲裁示全案交付朝野協商，預計一個月冷凍期後，力拼12月三讀闖關。對此，前總統蔡英文今日（11/6）強調，年金改革不該半途而廢，靠政府預算救不了政府的退休金。

針對藍白近日力推停砍公教年金，蔡英文今日於臉書發文表示，在她任內為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。蔡英文提到，過去年金改革引發許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，已節省了2,590億元挹注到基金，若能按照規劃繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會好更多。針對藍白再次於立法院提出要「停止改革」，蔡英文直言，此舉讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文指出，若未來每年中央政府總預算，有一成以上、甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出；面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

