藍白推助理費案修法！林志潔曝張啓楷「這1護航說法」笑死人！

論壇中心／綜合報導

國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，藍白今天趁立法院會期最後一天召集朝野黨團協商，希望可以將法案闖關，不過過程中卻鬧出笑話，民眾黨立委張啓楷在協商過程中替助理費案辯護時竟稱「法案內沒有寫除罪化的字眼」。陽明交大法學教授林志潔在《頭家來開講》節目上直言，「笑死人」！

林志潔表示，張啓楷說立法院的修法版本沒有寫到「除罪化」，真的是笑死人，請問除罪化這三個字會寫在立法的理由裡或是構成要件裡嗎？當然不會啊，張啓楷已經當了兩年立委，現在都要卸任了為什麼會說出讓人這麼傻眼的話，除罪化的意思當然就是透過不同的設計，來讓立法委員自肥加薪，而且當立委用人頭或者是圖利自己的荷包的時候不會構成犯罪，怎麼可能會把「除罪化」三個字寫在條文的構成要件裡呢。

廣告 廣告

張啓楷協商時一語驚人，讓民進黨立委莊瑞雄都聽不下去，直接搖頭離場。

原文出處：張啓楷稱助理費案「沒寫除罪化」字眼！林志潔：笑死人！

更多民視新聞報導

藍營再推助理費修法「補助多6億」 公督盟轟：憑甚麼替怠惰立委加薪？

週五立院本會期最後日 藍擬強行表決多項爭議法案

立院本會期最後一天 國民黨挑38項民生新興計畫"先行予以動支"

