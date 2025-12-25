藍白推動「台灣未來帳戶」助兒童 第一筆先存5萬、12歲前每年再加1萬

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」政策，因應少子女化危機。

國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account, TFA）」政策，盼以制度化、長期投資方式回應少子女化國安危機。民眾黨主席黃國昌表示，相關構想將具體化為特別條例，正式送交立法院審議。

國民黨主席鄭麗文跟黃國昌25日上午一同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」。黃國昌指出，帳戶的推動對象是設籍台灣的0至12歲兒童，帳戶所有權人為兒童本人，由政府直接設立帳戶，初始一次投入5萬元，其後每年再投入1萬元至滿12歲。第一階段實施年限規劃為13年，期滿後將誠實檢討成效，再決定是否調整或延長。

依現行人口推估，約226萬名兒童符合資格，基金初始規模約1,130億元。黃國昌強調，這不是一次性補貼，而是「投資下一代的長期制度」，讓年滿18歲的年輕人，無論升學、創業或技職發展，都能擁有第一筆人生資本，避免剛成年即陷入貧窮。

基金運作方面，將採「委託經營、穩健投資」模式，投資標的以追蹤台股大盤為主，不限定產業、不涉槓桿，讓兒童資產隨台灣經濟成長。家長亦可依條件選擇是否加碼投入，並鼓勵企業共同參與，財源規劃包含超徵稅額及累計歲計賸餘等。以投資年報酬率6％試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至18歲時，將可領回約33.9萬元；若家長每年相對提撥1萬元，該孩童18歲時將可領回56.1萬元。

黃國昌批評民進黨政府，過去9年歲出預算大幅成長，但出生率卻持續下探，今年恐不到11萬人，生育率降至0.89％，為全球最低。他質疑，少子女化政策不僅成效不彰，相關辦公室甚至從未實際成立，凸顯政府失能。

國民黨主席鄭麗文則表示，少子女化已是迫切的國安問題，呼籲朝野共同支持。藍白也呼籲行政部門及其他政黨提出對案，在立法院攜手合作，為台灣下一代打造更公平的起跑點。





