藍白推台灣未來帳戶！ 他示警有「3大風險」：這是一筆良心算不過的混帳

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌25日召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 藍白兩黨共同宣布將推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，盼能挽救低迷的生育率。對此，前政務委員張景森昨（25）日表示，這表面上看是為孩子們累積資產，但細算這筆帳，會發現這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」。

張景森在臉書發文表示，立法院在野黨推動「台灣未來帳戶」，計畫為223萬名孩童撥款投資。表面上看是為他們累積資產，但細算這筆帳，會發現這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」，並點出3大風險問題：

第一是「消失的購買力：數字增加不等於變有錢」，這筆錢在未來高物價時代，對於買房或創業只是杯水車薪。帳戶數字雖然變大，但孩子的財富實質上被時間與通膨無聲侵蝕。

第二是「財政賭博：左手給錢，右手收債」，這筆預算若來自舉債，本質就是一場「利差賭博」，獲利微薄且風險不對稱，一旦金融市場波動導致虧損，政府仍需支付債息，這等於是將未來世代的稅收（債務），搬移到現在進行低效投資，「如果投資失敗，孩子長大後領到的是縮水的資產，背負的卻是沈重的國債。」

第三是「機會成本：搬錯地方的資源」，最致命的損耗在於「資源錯置」。經濟學著名的「赫克曼曲線」指出，投資0-6歲的托育與教育設施，社會回報率可達7%～10%。將數千億資金凍結在私人帳戶中，等於放棄了能即刻減輕父母負擔、釋放父母勞動力、提升教育品質的其他高效益投資。

「這是一筆良心算不過的混帳。」張景森認為，這類政策是把孩子未來的債務，變現成政客今日發放的政治紅包，它不是在替孩子累積資產，而是在累積債務與社會不公，「將有限的公共資源搬移到低效的私人帳戶，這是一場世代之間的不正義，更是我們良心上算不過去的一筆混帳！」

