藍白推台灣未來帳戶！前政務委員示警「3大風險」：良心算不過的混帳

政治中心／彭淇昀報導

國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶。對此，行政院前政務委員張景森點出「3大風險」問題，直呼「這是一筆良心算不過的混帳」。

黃國昌、鄭麗文共推「台灣未來帳戶」，主張從兒童出生即開戶並投資5萬元，往後每年投入1萬元直至12歲止。（圖／民眾黨提供）

國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，盼能挽救低迷的生育率。據悉，藍白草擬的台灣未來帳戶特別條例草案，明定適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥；至於帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。

廣告 廣告

對此，張景森在臉書發文表示，立法院在野黨推動「台灣未來帳戶」，計畫為223萬名孩童撥款投資。表面上看是為他們累積資產，但細算這筆帳，會發現這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」，並點出3大風險問題。

第一是「消失的購買力：數字增加不等於變有錢」，這筆錢在未來高物價時代，對於買房或創業只是杯水車薪。帳戶數字雖然變大，但孩子的財富實質上被時間與通膨無聲侵蝕；第二是「財政賭博：左手給錢，右手收債」，這筆預算若來自舉債，本質就是一場「利差賭博」，獲利微薄且風險不對稱，一旦金融市場波動導致虧損，政府仍需支付債息，這等於是將未來世代的稅收（債務），搬移到現在進行低效投資，「如果投資失敗，孩子長大後領到的是縮水的資產，背負的卻是沈重的國債。」

第三是「機會成本：搬錯地方的資源」，最致命的損耗在於「資源錯置」。經濟學著名的「赫克曼曲線」指出，投資0-6歲的托育與教育設施，社會回報率可達7%～10%。將數千億資金凍結在私人帳戶中，等於放棄了能即刻減輕父母負擔、釋放父母勞動力、提升教育品質的￼其他高效益投資。

張景森認為，「這是一筆良心算不過的混帳」，這類政策是把孩子未來的債務，變現成政客今天發放的政治紅包，它不是在替孩子累積資產，而是在累積債務與社會不公，「將有限的公共資源搬移到低效的私人帳戶，這是一場世代之間的不正義，更是我們良心上算不過去的一筆混帳！」

更多三立新聞網報導

台灣太平太久了！張景森曝這經驗、提4建議 及早發現「張文們」

王毅稱台灣地位被「七重鎖定」 張景森一一點破：台灣人民已經斷開了

禁小紅書！張景森給劉世芳「加100分」：中國平台是黨國體系延伸工具

《經濟學人》點出「台灣病」張景森親曝解方：企業不幫員工加薪就該加稅

