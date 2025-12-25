藍白推台灣未來帳戶 為12歲以下孩童存錢 成年至少可領33.9萬

國民黨、民眾黨今天共同宣布推出「台灣未來帳戶」政策，草案擬定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤，家長也可以相對提撥。據試算，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。國民黨主席鄭麗文說，未來將成立「台灣未來帳戶基金管理委員會及監理會」，進行獨立監管，她呼籲執政黨，不要因為是在野黨提出的法案，就不核定、不執行。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）政策，因應台灣少子女化問題。

黃國昌表示，回顧過去9年，政府的歲出預算每年不斷攀升，但新生兒出生人口卻一路下降，今年恐連11萬新生兒數量都不到；民進黨政府曾說過少子女化是國安危機，也要成立少子女化辦公室，花錢沒有少過，還以各種文宣包裝，但出生率不進反退，問題越來越嚴重。

黃國昌說，有鑑於少子女化問題嚴重，國民黨與民眾黨共同合作，以特別條例方式推動台灣未來帳戶。他也不諱言，構想源自於「川普帳戶」，但這筆錢是要投資下一代，幫助每個孩童成年後都能站在基本起跑點，避免孩子成年後就面臨貧窮。

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右），25日在台北舉行 「搶救少子國安危機 TFA助台灣一臂之力！」記者會，宣布兩黨共推國民帳戶「台灣未來帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。（中央社）

根據藍白草擬的台灣未來帳戶特別條例草案，明定適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥；至於帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。

草案明定財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等，孩童成年後提領這筆錢，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為1130億元，投資標的為台股大盤，不得限定特定產業、概念或開槓桿。

黃國昌指出，台灣未來帳戶並非一次性補貼，為增加家長提撥誘因，法案將明定提撥金額可以扣抵稅額；根據試算，若家長沒有相對提撥，孩童成年後帳戶預計可累計至33.9萬元，若家長每年提撥1萬元，帳戶金額可累積至56.1萬元。

鄭麗文說，這筆錢投資於台灣股市，不會消費或消失，而是投資在台灣經濟。雖然每年相關預算編列於未來帳戶中，但其實是投入台灣股市、投資台灣經濟，也可讓孩子學習長期投資的理財觀念，而非短期投機或賭博式的錯誤概念。

鄭麗文表示，在孩子18歲後的人生啟動第一個重要階段，不論是一般大學、職業訓練或創業，孩子都會有一筆啟動基金。如果想買房，也可以投入首購基金。同時也可以選擇不動用，繼續存在帳戶裡儲蓄，即可從小培養孩子正確、健康、長期的理財觀念。

鄭麗文說，未來將成立「台灣未來帳戶基金管理委員會及監理會」，進行獨立監管，要求基金年度管理費率不得超過0.1%。家長可以個別在帳戶中為孩子投資，並設置相關抵稅的鼓勵政策；企業也可以為員工子女存入，同樣會有抵稅誘因及ESG指標加分等政策工具設計。

鄭麗文表示，經估算，開辦首年預算為1130億元，後續每年大約260億元左右。以每年新生兒12萬人估算，將以10年為期提出相關特別條例，進行滾動式檢討。此政策就是投資孩子的未來，這筆錢不是給父母的，是給台灣未來的主人翁，也呼籲執政黨不要因為是在野黨提的就不核定、不執行，國家機器不能空轉。