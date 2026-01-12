藍白推台灣未來帳戶 石崇良「擔憂」2原因

▲對於藍白所提的「台灣未來帳戶」，衛福部長石崇良認為若造成資源排擠，會是相當擔憂的。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨日前共同宣布推出「台灣未來帳戶」，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。但石崇良說，原先選擇的「兒少教育及發展帳戶」對於低收、中低收入戶兒童優先照護，讓兒童成年時可以有第一桶金，對於政策的精進也都可以討論。但若因應未來帳戶造成資源、財務的排擠，「是我們憂慮的。」

衛福部長石崇良今（12）日上午出出席衛環委員會、財政委員會第1次聯席會議，審查國民黨黨團、民眾黨黨團「台灣未來帳戶特別條例草案」。會前接受媒體聯訪，他表示，對於今日立法院要審查未來帳戶條例，對於所有兒童照護政策都是可以討論的。

石崇良指出，因為兒童是國家未來主人翁，會盡全力為兒童帳戶，但是所有的政策都是一個選擇，因為資源是有限的。

兒少教育發展照護針對低收、中低收 石崇良：是否排擠會有所擔心

石崇良表示，彼此都可能有排擠效果。他提到，從106年開始，選擇的是兒少教育及發展帳戶，對於低收、中低收入戶的兒童優先照顧，以對應「相對提款」的方式進行，直到兒童成年時會有第一桶金。

石崇良提到，當然政策本身要如何更精進可以討論，但對於普惠世的未來帳戶，造成財務、資源上的相對排擠時「是我們憂慮的」。他認為，國家邁入超高齡社會，健保財務、長照財務、還有社會救助法盼能擴大照顧更多弱勢，這些都是需要資源的。

石崇良說，一旦把這些資源都放在兒童未來發展照護，這是否妥適、是否會排擠更多需要優先照護的族群「是我們擔憂的」，也盼更審慎、廣泛的討論。

