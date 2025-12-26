藍白推台灣未來帳戶 行政院「審慎斟酌」：財劃法已讓中央要舉債3000億

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會（圖／記者劉秀敏攝影）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日共同召開記者會，宣布共同推動「台灣未來帳戶（TFA）」，主張由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，家長也可相對提撥。對此，行政院發言人李慧芝今（26）日表示，在《財劃法》修法之後，中央政府明年已經要舉債3000億元，因此相關的財源安排及後續的財政影響，都需要審慎斟酌，且在野黨所提方案，並未針對不同家庭經濟狀況來做差異化設計。

針對在野黨提出「台灣未來帳戶」主張，李慧芝今日於行政院會後記者會表示，衛福部從2017年開始就啟動「兒童及少年未來教育與發展專戶」，主要針對弱勢及低收、中低收家庭孩童、長期安置兒少，由家長跟政府一比一地幫忙存第一桶金。政策推動8年多來，已經有將近4萬個孩子開戶，累計存款超過32億元。

李慧芝指出，在野黨所提出的構想，以目前全台約有237萬名12歲以下孩童來計算，初期經費就超過了1185億元，總經費將達到4030億元。但在《財劃法》修法之後，中央政府明年已經要舉債3000億元，因此相關的財源安排以及後續的財政影響，都需要審慎斟酌。

李慧芝進一步提到，在野黨所提出的方案，並沒有針對不同家庭經濟狀況來做差異化設計，而「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，就是要先幫助弱勢，落實社會投資要優先照顧弱勢的精神。

李慧芝表示，包括民進黨立委沈發惠、郭國文、張雅琳等，都提出過類似全國性兒童專戶的構想，行政院長卓榮泰在備詢時也曾回應，會審慎評估政策目的、設計的制度，會在兼顧整體財政狀況前提下來研議可行性。

李慧芝說，行政院樂見黨派用更全面、更審慎的角度，共同為民生議題努力。但同時要呼籲，既然講到民生議題，就要趕快審查明年度的中央政府總預算，尤其是每胎補到10萬元的生育給付在元旦就要上路了，這對育兒家庭最實質的幫助，如果總預算沒有及時通過，會導致新手媽媽的補助被打折扣，「再次呼籲立法院要趕快速審總預算，別讓國人的福利被打折扣。」

