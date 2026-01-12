藍白推台灣未來帳戶 衛福部：不能只談理想

▲立法院衛環委員會審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，呂建德認為，立法不能只談理想不談代價。（圖／截自YouTube國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨推動「台灣未來帳戶」，政府為12歲以下孩童帳戶存入5萬、每年再提撥1萬等。而民進黨立委林月琴質詢時，詢問主計總處是否有徵詢過行政院，主計總處回應「目前還沒有跟行政部門…類似諮詢」；而衛福部次長呂建德則說，「立法不能只談理想不談代價。」

立法院衛環委員會今（12）日審查「台灣未來帳戶特別條例草案」。民進黨立委林月琴質詢，對於藍白所提的法案有4大問題，這不只有違憲、違法的風險、財政紀律不足、條例目標不清且會拉大貧富差距。

林月琴質疑，立委提出法律案，大幅增加歲出要求，要先徵詢行政院意見，指名彌補資金來源等。主計總處公務預算處長許永議則回應，除了預算法第91條，財政紀律法、財政收支劃分法等都有相關規定，但據目前所知，還沒跟行政部門類似諮詢。

但若未依規定與政院討論，對於政府財政的影響，許永議提到，總經費達到4500億、平均一年就會增加340多億，而現在舉債空間僅1800多億，扣除國防後，平均每年要1560億元，頂多剩下300億的空間，而每年的科技、公共建設、依法律支出約成長5%，每年要多約1200多億。

許永議解釋，每年歲入成長用這些就不夠了，若要這一筆加上，可能會排擠到其他建設，衛福部也有說明，選擇做這個就會排擠到其他支出。

台灣未來帳戶政策立意良善 呂建德：但不能只談理想、不談代價

林月琴也詢問呂建德，經費預算有無違憲、因為按照目前所看到條例的內容，第一條立法說明就提了5個目標，一個帳戶要解決5個目標，這樣的法案是否可以解決貧富差距、培養人才？

呂建德強調，提出特別條例，大家都非常關心，但「立法不能只談理想不談代價。」他指出，以現在第一條相關5大目標，過去研究顯現立意良善、理念也不錯，「但恐怕方法會有誤導、也會有問題」

呂建德認為，目標很好，但裡面的策略方法，不僅「為謀其利、反受其害」原先要解決當期兒童問題，但最後可能會債留子孫，複製現有階級的不平等，最後結果恐怕要慎思，可能無法解決現有少子女化問題。

呂建德表示，對很多低所得者而言「生吃都不夠、不可能還去曬乾。」他強調，如同其他委員所說，台灣不只有台積電的員工，還有很多中小企業、外送員等，這是真正要照顧的，父母因為在台積電、或是高所得，國家還提供開戶金，恐怕會複製現有的頻率差距，不只沒有解決，可能還擴大。

