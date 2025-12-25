藍白推台灣未來帳戶 鄭麗文：不存在立法權凌駕行政權

（中央社記者王承中、郭建伸台北25日電）藍白今天共同宣布推出「台灣未來帳戶」，預估開辦首年預算為新台幣1130億元，後續每年大約260億元左右。國民黨主席鄭麗文今天表示，這項提案不存在立法權凌駕行政權的問題，歡迎執政黨、行政院共襄盛舉，也提出相關版本。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account），明定由政府在每名12歲以下孩童帳戶中先存入一筆5萬元基金，同時每年存入1萬元至12歲，而家長亦可相對提撥，當年孩童滿18歲後就能領回人生的第一筆資金。

針對未來帳戶所需的預算，國民黨及民眾黨預估開辦首年預算為1130億元，後續每年大約260億元左右，對於是否會有立法權凌駕行政權的疑慮。黃國昌表示，應該不會有這個問題，特別條例的立法就是屬於立法權，屬於國會，而不是屬於行政院。

至於國會在立法時是否有權增加政府支出，黃國昌指出，請大家冷靜思考，國會立法時，不管是組織法、作用法，除非不打算執行，否則當立法後，法律需要人去執行，都會造成費用支出。任何民主憲政國家，任何法律、條例的制定，都屬於立法權，也就是國會。

鄭麗文表示，立法權凌駕行政權的問題是不存在，就算民進黨政府也想要推動類似政策，也必須要提出法案、預算，並經國會通過，才能夠施行，所以歡迎行政院共襄盛舉，也提出相關版本。

鄭麗文指出，會講出立法權凌駕行政權是非常誤導，也違背憲政常識，以及民主國家運作的原理。在台灣沒有立法權凌駕行政權的問題，永遠只有行政凌駕立法權的問題。

另外，對於未來帳戶要如何防範家長提前領出，鄭麗文表示，因為未來帳戶是屬於孩童，當孩童18歲才可以動用，也因為已經成年，所以沒有法定監理人處理資產的問題，也就不存在會被他人挪用的疑慮。

鄭麗文指出，政府提撥的部分就是人人平等，不分貧富出身，每名孩子0歲時先提撥5萬元，到12歲前每年提撥1萬元，同時，為鼓勵家長跟企業也可以同步存入金額至未來帳戶，將提供相關抵稅優惠。（編輯：潘羿菁）1141225