藍白推國民帳戶 她拆解鄭麗文黃國昌背後盤算：想騙台灣人吃毒蘋果

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日共同召開記者會，推動「國民帳戶」政見。該政見主張，由政府在每位12歲以下孩童的帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥相對金額進行基金操作，待孩子年滿18歲後，即可領回人生的第一筆資本。政治評論員吳靜怡質疑，藍白要政府送錢就送錢，但「國民帳戶」的國，到底是哪一國？

吳靜怡說，今天是聖誕節，藍白真的來跟台灣人玩「交換禮物」了。一位至今不敢承認自己是「美國人的阿爸」，另外一位是認同獨裁者的「中國大姨媽」，堪稱恐怖聖誕二人組，他們突然高舉山寨的「國民帳戶」四個字，真正該問的從來不是錢多不多，而是這個「國民」，指的是哪一國的國？講清楚嘛！難道想騙我們吃毒蘋果，然後他們講的國，又是中國！

這不是單一福利政策，而是一整套政治操作。吳靜怡指出，一方面，用「毒蘋果」式的現金承諾，試圖挽救藍白在走向「在野獨裁」、濫權否決、程序輾壓之後一路下滑的民調；另一方面，等台灣人吞下去之後，立法院照樣繼續擋國防預算、癱瘓政府、削弱國家防線，在鄭麗文這樣的政治人物心中，台灣人恐怕只是「吃人嘴軟」的對象，就像是黃國昌台北貴公子，到新北發發高麗菜一樣，一副傲視群雄很了不起的樣子。

重點是，錢從哪裡來？吳靜怡提醒，眼睜睜放縱立法權繼續僭越行政權，因為財源不明導致成本再度轉嫁下一世代，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，才是真正的長期風險，讓孩子帳戶裡多五萬，看似為下一代著想；但毒蘋果吃多了，就像鴉片吸久了，最終被換掉的不是現金，而是主權、制度與未來，到哪一天，台灣就不再是台灣人的台灣，國也不再是中華民國。

今天是聖誕節，但台灣不急著這種有毒的禮物，被交換掉的有可能是整個國家吳靜怡強調，不是啦！交換禮物也要選對象吧？聖誕節，藍白可不可以不要來個大野狼與虎姑婆？吃了孩子的手指頭。

