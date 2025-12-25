藍白推幫兒少存第一桶金 衛福部不看好：需審慎評估

台灣面臨嚴重少子化， 朝野各界紛紛提出兒童帳戶概念，幫孩子累積成年後的基本資產。（示意圖／本報資料照）

台灣面臨嚴重少子化， 朝野各界紛紛提出兒童帳戶概念，幫孩子累積成年後的基本資產。衛福部回應，國民黨和民眾黨提出「一次性提供兒童5萬元」構想，需要更全面審慎評估，但更期盼能夠加速預算審查，優先照顧更需要支持的孩子。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（25）宣布共同提案設立「台灣未來帳戶」，由政府為孩童存錢投資，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。

針對國民黨和民眾黨提案，衛福部試算，以113年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

衛福部強調，財劃法修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。尤其在野黨這項方案沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，衛福部106年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，由政府跟家長「1：1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，在升學、就業或準備獨立生活時有起點及競爭力。

楊雅嵐表示，這項政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66％，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

民進黨立委郭國文24日也提出「轉大人ETF」方案，由家長與政府每月各出1200元，以基金方式操作，幫孩子累積第一桶金。衛福部指出，民進黨立委沈發惠、郭國文10月31日在立法院院會質詢也提出「全民兒童帳戶」構想；立委張雅琳11月28日質詢時也有相關倡議，當時行政院長卓榮泰已回覆會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。

衛福部表示，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

