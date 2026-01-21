藍白推彈劾僅小貓4隻！她酸：多難看的鬧劇

▲藍白提總統彈劾案，立法院今（21）日召開全院委員會，但現場幾乎沒有立委出席。（圖／翻攝自吳思瑤Threads）

[NOWnews今日新聞] 藍白立委聯手提出總統賴清德彈劾案，立法院今明2日以全院委員會模式召開審查會。不過，總統府事前回函明確指出，立法院並無直接向總統行使問責權限，因此賴清德不會出席會議。稍早，民進黨立委吳思瑤公開議場現場畫面，座位上一片空蕩蕩，幾乎沒有立委出席，她也不禁大酸：「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看！」

立法院今（21）日召開全院委員會審查，國民黨團在議場內擺放「清德宗」看板，民眾黨團也端出「賴世凱」，試圖營造聲勢，不過現場一片寂靜冷清，形成強烈的反差。依照立法院所列彈劾案時程，當被彈劾人未列席時，將改由各黨團推派立委輪流發言，每人10分鐘，會議仍照程序進行。

▲藍白在議場擺放「清德宗」、「賴世凱」的看板。（圖／翻攝自吳思瑤Threads）

吳思瑤稍早在社群平台Threads貼出現場畫面，只見座位區大片空蕩，幾乎不見人影，「白8席空蕩蕩，藍54席現場也只有小貓4隻」，她也諷刺表示，立法院長韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好。

「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。」吳思瑤直言，總統賴清德拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉。她並強調，民進黨不為這場鬧劇背書，除了發言代表，綠營全員不出席。

