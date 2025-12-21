藍白推彈劾總統 民進黨：捨國情報告正軌、只想搭台政治攻擊

〔記者陳昀／台北報導〕針對立法院國民黨、民眾黨團聯手提案彈劾賴清德總統，民進黨政策會執行長吳思瑤今受訪指出，這畢竟是憲政史上首次由國會啟動彈劾，對於總統列席的形式與流程目前尚待釐清；令人不解的是，若藍白的目標是要總統到立法院，為什麼捨棄賴總統已表達正向意願、有利國家發展的「國情報告」，反其道而行「搞這麼大齣」？動機可能只是搭個台子，對總統侮辱、謾罵、政治攻擊。

「立法院職權行使法」規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

吳思瑤認為，藍白心知肚明總統彈劾案不會成立，此舉純粹是虛張聲勢的政治動作，更是自我膨脹的政治報復，法律雖規定「得」邀請被彈劾人列席，但這畢竟是憲政史上第一次由國會啟動彈劾案，列席是要報告、說明或對答等形式，沒有人知道，立法院必須先朝野協商釐清程序，目前還沒詢問總統列席意願，因為沒有人知道或能決定程序怎麼進行。

吳思瑤也不解地質疑，若藍白提案的目的是要總統到立法院，「國情報告」已經討論很久，賴總統也已表達正向意願，且有明確主題，針對國防特別預算說明，有利國家發展與安全，為什麼在野黨要捨近求遠、反其道而行「搞什麼大齣」，搞明知不會成立的彈劾案？

吳思瑤說，賴總統若能以合憲合法的程序進行「國情報告」，向國會和全社會說明軍購案內容、國防布建，對國會和社會都非常有建設性，反之透過程序尚待釐清的彈劾案，目的可能只是搭個台子，對總統侮辱、謾罵、政治攻擊，兩相對照，哪一條路徑對社會比較有正向意義，請藍白好好思考。

