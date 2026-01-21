藍白推彈劾！吳思瑤曝立院「空蕩蕩」畫面酸：自己人不捧場就知道多難看

記者楊士誼／台北報導

立法院今（21）日針對彈劾總統賴清德案進行全院委員會審查，民進黨立委吳思瑤曝光立院議場畫面指出，民眾黨8席空蕩蕩，國民黨則只有小貓4隻。她批評，立法院長韓國瑜不阻止，陪演也是剛好。而總統不隨之起舞也是明智之舉。吳思瑤也強調，民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，黨團全員不出席。

根據彈劾時程，14、15日兩場公聽會後，並於21、22日召開全院委員會審查、邀請總統賴清德列席第一次說明。彈劾案先由領銜提案人二人代表，以各10分鐘時間說明提案意旨，再由被總統說明15分鐘，國民黨團、民進黨團各推派15人、民眾黨團推派2人，每人詢問15分鐘，並得聯合詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨推派立委發言，每人10分鐘。

總統府昨日下午回函立法院，指出「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席」。立法院因此改由各黨推派立委發言，每人10分鐘。

吳思瑤曝光現場畫面指出，藍白要彈劾賴清德總統，更要總統到立院列席。結果今天的立法院議場，民眾黨8席空蕩蕩、國民黨54席卻只有小貓4隻在場。她批評，韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好。連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。

吳思瑤也認為，總統拒絕奉陪、不隨之起舞是明智之舉。她並強調，民進黨不為這場鬧劇背書，除了發言代表，黨團全員不出席。

