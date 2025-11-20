藍白推恢復公投綁大選！綠營主張分開才好討論 朝野無共識恐仍訴諸表決

立法院藍白陣營推動恢復「公投綁大選」，由民眾黨團召集黨團協商。翻攝國會頻道。



立法院藍白陣營推動恢復「公投綁大選」，並在今（11/20）天由民眾黨團召集黨團協商，民眾黨立委陳昭姿認為，2018年的亂象之所以出現，原因在於中選會人力調度有問題，國民黨立委牛煦庭認為，公投脫勾選舉的話，基本上會有投票率低落的問題，難以超過門檻，不過民進黨立委張宏陸說，公投、大選拆開，可以讓民眾有充分、理性的討論空間。經過半小時討論後，朝野無共識，主持協商的民眾黨團總召黃國昌因此宣布散會。

《公投法》自2003年上路以來歷經多次演變與爭議，2017年修法後，大幅降低公投提案與通過門檻，並將「公投綁大選」慣例明文入法，但2018年地方大選時，共有高達10件公投案合併舉行，讓投開票日當天選務大塞車，甚至出現「邊開票邊投票」亂象，因此在2019年再度修法，明定公投日期固定為2021年起每2年舉行一次，也就是將公投、一般選舉脫勾。

不過藍白近期推動《公投法》修法，重新將公投綁大選，今天協商時，民眾黨立委陳昭姿就認為，2018年的亂象之所以出現，原因在於中選會人力調度有問題，而且根據台灣民意基金會最新民調，全國有五成八民眾贊成恢復「公投綁大選」，所以制度已經到了改革的時候。

國民黨立委牛煦庭認為，推動「公投綁大選」有幾點正當性，首先是投票率，因為公投脫勾選舉的話，基本上會有投票率低落的問題，難以超過門檻，導致很多公投都是「投身體健康、投心酸」，讓公投機制形同虛設；其次是節省行政成本，其實2018年後，在投票動線上已有改善，即使未來「公投綁大選」一樣沒問題。

民進黨立委張宏陸則表示，公投、大選拆開，可以讓民眾有充分、理性的討論空間，如果綁在一起，兩者就會互相干擾。

經過半個多小時的討論，朝野無共識，主持協商的民眾黨團總召黃國昌因此宣布散會。

