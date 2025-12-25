藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。不過外界則擔憂是否會有立法權逾越行政權的疑慮，對此，黃國昌和鄭麗文皆回應宣稱不會有問題。但政治評論員吳靜怡則回嗆，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，這才是真正的長期風險。

國民黨與民眾黨今日共同召開記者會，承諾將共同提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」並透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」來解決少子化問題，有記者便問是否會有立法權逾越行政權的疑慮？

對此，黃國昌表示，應該不會有立法權逾越行政權的問題，特別條例就是立法，「什麼時候台灣的民主憲政特別條例是由行政權來立的？我上一次看憲法教科書時，似乎立法權似乎還是屬於國會，不是屬於行政院，我想這問題沒有那麼困難」。

「若要講得更深入一點，國會在立法的時候有沒有權力增加政府支出？」，他說，希望台灣每個公民冷靜想一想，國會在立法的時候，不管是組織法等法一立下去，除非打算放著不要執行，當法律要執行的時候，法律不會自動執行，而是需要人去執行；當法律需要人去執行的時候，任何法律的制定都會造成費用的支出。

話鋒一轉黃國昌竟說，或許媒體朋友提出這樣的問題，應該是被民進黨最近「行政權獨大、行政權說了算」完全沒有憲政基本ABC嘗試誤導，所以才會產生這樣的問題意識，否則在任何民主憲政的國家中，不管法律、條例全部都是立法院制定，而不是由行政部門制定。

鄭麗文也附和稱「這個問題不存在」並說，如果民進黨政府要推動類似政策，也必須在法案提出法案並在國會通過才能進行，因此剛剛才說歡迎行政院共襄盛舉，最好行政院能提出相關版本。

因此，鄭麗文又說「沒有立法權凌駕行政權的任何問題」，因為即便行政權主動推動法案所需預算，一樣要通過立法院法案的通過、預算審核才能依法行政。

鄭麗文更稱，所有歐洲國家都是內閣制國家，內閣制國家是行政與立法兩權合一，所以執政政府所有部會首長都是國會議員，「剛剛講的根本就是一個非常嚴重誤導，也違背憲政常識，也違背民主國家機器運作的原理，因此沒有立法權凌駕行政權的問題，在台灣永遠只有行政權凌駕立法權的問題」。

不過，政治評論員吳靜怡則發文質疑「重點是，錢從哪裡來？」，眼睜睜放縱立法權繼續僭越行政權，因為財源不明導致成本再度轉嫁下一世代，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，才是真正的長期風險。

吳靜怡也感嘆，毒蘋果吃多了，就像鴉片吸久了，最終被換掉的是主權、制度與未來，到了那一天，台灣就不再是台灣人的台灣了；她說，今天是耶誕節，但台灣不急著這種有毒的禮物，被交換掉的有可能是整個國家！交換禮物也要選對象，耶誕節，藍白可以不要挑虎姑婆嗎？

