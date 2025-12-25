藍白推未來帳戶！他看傻「明年都沒錢了」：談啥未來？

政治中心／黃依婷報導

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今（25）日共同宣布推出「台灣未來帳戶」，為0到12歲的兒童存下人生第一筆資金。兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入1萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用。對此，前民眾黨中央委員張益贍也吐槽「明年都沒錢了，談啥未來？」。

張益贍發文，鄭麗文、黃國昌兩人宣布要推「台灣未來帳戶」，讓他不禁看傻直呼「明年都沒錢了，談啥未來？白藍國會先把台灣明年的帳戶「總預算」先付委審議吧」。

據了解，行政院長卓榮泰今日出席活動時指出，如果明年度中央政府總預算案無法順利通過，將無法按時啟動各項新興建設計畫，對國家影響甚鉅，誠懇希望立法院能夠儘速審查明年度中央政府總預算案，讓各項建設不分縣市、不分黨派、不分地域同步展開。

卓榮泰提到，如果明年度中央政府總預算案無法順利通過，將無法按時啟動各項新興建設計畫，對國家影響甚鉅，包括明年編列147億元推動縣市管河川及排水整體改善計畫將無法展開，對國人生命財產安全及產業發展造成極大威脅；為推動「AI新十大建設」的量子、AI機器人等智慧應用，中央也編列經費104億元；還有廣受通勤族歡迎的TPASS行政院通勤月票，目前每月已有將近100萬人常態使用，明年中央也編列75億元推動TPASS 2.0計畫，其中桃園地區經費約8億1,000萬元左右。

