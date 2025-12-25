藍白推未來帳戶 稱需3841億元

國民黨主席鄭麗文（左六）與民眾黨主席黃國昌（左七）25日舉行「搶救少子國安危機，TFA助台灣一臂之力！」記者會，共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，出席者上台合影留念。（姚志平攝）

為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布提出「台灣未來帳戶特別條例」，若立院通過，回溯至民國114年9月1日起，未滿12歲者由政府為其存入一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。初始投入經費1130億元，試辦13年，加上每年新生兒及提撥，總經費將達約3841億。對此，衛生福利部直言不看好，所需花費太高，要全面審慎評估。

昨日記者會，特別條例細節內容，多由黃國昌主導發言，鄭麗文則是看著手上資料補充。黃強調「這不是一次性的補貼，而是一個國家級的投資未來世代工程」，借鏡美國、新加坡制度，投資下一代，防止年輕人成年就面臨貧窮。

鄭麗文也說，美國現在有「大而美法案」與「川普帳戶」，我國政府不能只顧著大幅投資美國，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少。」

藍白提案，政府為12歲以下孩童設立帳戶，每人先存新台幣5萬元，每年再存入1萬元，家長及家長的雇主也可以對存，每年上限1萬元，皆可抵稅。該基金投資標的是追蹤台股大盤的指數型基金，管理費不得超過0.1％，避免圖利廠商。

以投資年報酬率6％試算，若家長未對存，今年9月出生的新生兒成長至18歲時，將可領回約33.9萬；若家長每年對存1萬，孩童18歲時將可領回56.1萬。鄭麗文說，18歲以後可動用，孩子不必擔心沒錢念書，現在很多大學生多數時間都在打工，而非專心學業，「甚至要給孩子戀愛的機會，否則少子化會更嚴重。」

兩黨智庫、主席及幕僚針對提案已有初擬版本，未來將在立法院共同推動，召開公聽會集思廣益。黃國昌呼籲不同黨立委或行政部門勇敢提出對案；鄭麗文也說，這是不分黨派的提案，希望政府不要因為是在野黨提的就反對。

媒體問及，是否擔心又被質疑立法權踰越行政權？藍白黨魁均強調是依法在立法院提出特別條例，鄭麗文更反嗆，「在台灣只有行政權凌駕立法權。」

針對藍白的構想，衛福部表示「需要更全面審慎評估」，以全國約237萬名12歲以下兒童試算，初期經費超過1185億元，若未來仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

衛福部強調，《財劃法》修法後，中央政府明年總預算將舉債近3000億元，相關財源安排和後續財政影響都要謹慎衡酌，尤其在野黨方案未針對家庭經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子。