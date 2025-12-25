藍白推未來帳戶、綠提轉大人ETF 作家看穿少子化3根源 憂抹粉政策

為搶救少子化危機，藍白共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元；綠委也提出「轉大人ETF」方案，由家長與政府每月各出1200元，以基金方式操作；朝野政策引發外界熱議，作家「漂浪島嶼」今（25日）對此直言，如果無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今上午宣布共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。綠營方面，立委郭國文昨也提出「轉大人ETF」方案，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10％估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在成年時獲得一筆資金。舉例來說，只要孩童1至10歲時，家長與政府每個月各出1200元，18歲就可獲得超過100萬資金。

面對藍綠白 搶推孩童投資帳戶，「漂浪島嶼」則認為，台灣少子化問題根源在家庭收入養不起、社會安全不敢生、世代觀念不想結等等問題之上，光靠補助實在難以勾起想生多生的決心，且台灣新生兒出生數，年年降低，去年降至13萬多人，生育補助、教育津貼等福利政策，已經推行數十年，還是沒能挽救下墜的出生率。

「漂浪島嶼」直言，如果無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策，喊生很賣力，真養很辛苦，「所以無論是藍白版台灣未來帳戶，民進黨轉大人ETF，都是立意良好，但是能夠討好多少雙親，其實有限。反而更該著力高GDP低分配率的貧富差距，以及出門不被亂砍死的社會安全政策，推動一些真正有助國民的法案。」

文末，「漂浪島嶼」更用標註，「如果連生都不想不敢，再多福利只是天邊彩雲」。

