藍白推離島建設條例「恐成洗產地破口」 韓瑩：不審預算卻急開國安後門

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人韓瑩（圖／記者劉秀敏攝影）

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，由於已過協商冷凍期，最快將於本週強行闖關。對此，民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

韓瑩強調，藍白放著總預算與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

陳玉珍、陳雪生等國民黨立委提出《離島建設條例》部分條文修正草案，主張增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，簡化離島自由貿易示範區涉及都市計畫主要計畫變更、非都市土地使用分區變更與環境影響評估等程序，其離島自由貿易示範區設置與管理辦法，授權離島縣政府以自治條例定之。

