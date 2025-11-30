藍白推 「不在籍投票」專法 綠憂助中國滲透

立法院國民黨、民眾黨團日前主導通過《公投法》修法確定恢復公投綁大選後，如今藍白黨團也推動「不在籍投票」專法，明定投票權人可以移轉投票或到指定場所進行投票。

《公投法》修正案三讀通過 「公投綁大選」回歸



民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，「我希望民進黨好好地看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸，年輕人可能因為學業、工作沒有辦法出來投票，要阻礙年輕人投票。」

對於藍白倡議，民進黨團認為會有外洩個人資料、增加選務困難，以及助長中國滲透的疑慮，因此提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張投票日及前一日都應放假，且各級政府機關應該提供必要的交通補助，包含加開大眾運輸班次等，同時規範國家考試不得在投票日及前一日舉行，希望讓民眾獲得更充足投票資訊，並返回戶籍地投票。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說：「不在籍投票會不會增加大選的變數，會不會便於境外勢力的介選干預、選務選票移動這些種種糾紛爭議？有沒有思考過？我們認為這些才是要共同來討論的。」

國民黨立委牛煦庭認為，「不管是藍也好、白也好，都會針對不在籍投票的各個版本再做細緻的討論跟整合。民進黨有不同的思路、用不同的方式，看看有沒有辦法刺激投票率，這個我們當然敬表尊重。」

目前藍綠白草案都已交付委員會審查，而內政部表示，「不在籍投票」的關鍵在於社會信任度，指出台灣社會對「不在籍投票」尚無共識。

中選會則未正面回應，只強調選務改進措施將參酌各界意見，會在具有選務作業可行性前提下、積極辦理。

