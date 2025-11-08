藍白推「停砍公教年金」 前教長吳清基、潘文忠籲朝野找平衡：兼顧永續與照顧
立法院近期初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正，國民黨與民眾黨再度聯手表決，推動終止退休所得遞減及隨物價指數調整等內容。對此，兩位前教育部長吳清基與潘文忠今（11/8）日出席台師大「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」受訪時皆呼籲，朝野應在「公平、永續、與退休照顧」間取得平衡，避免社會對立。
立法院司法及法制、教育及文化委員會日前聯席會議，日前初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」，藍白立委針對公教年金制度聯手表決，內容包括終止退休所得替代率遞減機制、恢復與在職人員調薪連動、並依CPI物價指數調整退休所得等條文，全數保留送朝野協商。國民黨團更表態要在年底前完成三讀。
台師大今為教育學者黃昆輝教授舉辦的90歲祝壽文集發表會，現場包括前立法院長王金平、雲林縣長張麗善等逾200位教育界人士出席。前教育部長吳清基表示，軍公教人員長年奉獻國家社會，若退休後權益能獲得適當維護，將是極大鼓勵，也能鼓舞仍在職的同仁。他認為年金改革必須兼顧政府財政與社會公平，可以找到一個平衡點，不讓財政過度負擔，又能讓公教人員對未來充滿信心。
針對外界憂心改革將造成世代矛盾，吳清基認為不宜過度強調，退休金往往不僅是個人所得，也用來照顧家庭與扶助年輕人，今天的年輕人，未來也會變成退休者，年金制度是共同的保障。他呼籲社會應以「和諧、共榮共生」的態度面對，而非陷入階級或世代對立。
現為民進黨籍的前教育部長潘文忠則指出，年金制度經過多年改革，年金制度經歷多年改革，相關單位早已多次精算退撫基金狀況，制度的穩定，關係的不只是已退休者，更包括所有現職與未來將退休的公教同仁。
他認為，體諒退休人員面對通膨壓力，要完全恢復到過去的制度相當困難，未來重點應該在於如何兼顧永續與照顧。若要兼顧退休人員的生活需求與制度穩健，除了檢討現有給付機制，也可思考政府預算補助與基金投資報酬率提升等來源。
