立法院連著2天審查公務員與教職人員的退休年金，藍白要"停降所得替代率"，綠營憂心年改走回頭路、讓退撫基金重回破產之路，雙方發言時再度槓上。

立委（民）陳培瑜：「你叫我回應我就回應，我回應你又插嘴是怎樣，我沒有罵你我回應你。」

前一天剛處理完"公務員"年金停砍，藍白接著再處理"公立教職員"比照辦理，朝野火氣超旺。

立委（國）葉元之：「我們希望用撥補的方式，民進黨說勞工會不爽，勞工真的會不爽嗎，有必要製造退職老師跟現職老師對立，或勞工跟老師的對立嗎。」

立委（民）張雅琳：「實際上月退休金，也都等於現職工作者的71%，不要持續剝削年輕人，不然再這樣下去真的大家都沒錢。」

吳宗憲的比喻，被網友砲轟。（圖／民視新聞）





年金制度牽涉"信賴保護原則"、"世代正義"，藍營說"退役軍公教難以為繼"，竟是"繳不出房貸"、"無法上餐館"。

立委（國）吳宗憲（11.5）：「年改之後因為公務員沒錢用，他們錢可能要繳房貸要繳什麼，基本消費他全部都不敢，可能附近的小餐館他不敢去，或者旁邊的麵店每天希望家裡吃5顆蛋，現在只能吃3顆。」

繳房貸與吃蛋說在網路發酵，網友轟"年輕人不用繳嗎？"退休還繳的，多半在炒房"、"我認識的退休老師錢多到爽遊歐美"，"不知民間疾苦"。

藍白推"停砍年改所得替代率" 綠憂退撫基金重回破產

經濟民主聯合在立法院外用行動劇表達反對年改開倒車的立場。（圖／民視新聞）

立委（國）吳宗憲：「他們水準也不夠吧，聽得到的只有幾顆蛋這種問題，一個家庭對民生必需品降低，連帶影響其他產業。」

立委（民）陳培瑜：「一般人想的可能是其他需求，例如醫療需求照顧基本生活三餐基本，但如果吳宗憲想到的三餐基本是餐館，想到住的需求是更多房貸，這也是我們無法接受，甚至更多年輕人無法接受的。」

經濟民主聯合召集人賴中強：「國民年金平均只有不到4000，公教樓地板3萬2000元的1/4都不到，應該把這資源優先改善退休金不到8000塊，不到最低生活標準的人。」

藍白走回頭路，經民聯連續3天在立法院外演行動劇，表達反對立場，只怕這好不容易補上的財務漏洞，再擴大。

