藍白推＂停砍年改＂ 前總統蔡英文:馬英九交代年改要完成

政治中心／王云宣、董子誠 台北報導

立法院藍白聯手推停砍教職年金修法，前總統蔡英文臉書發聲，表示年改不該"半途而廢"，有退休教師發聲，擔心慧把國家領垮，而年輕世代現任教職員，也表態"不支持停砍"，就怕未來加速退撫基金破產，不只領不到退休金，恐怕還會造成世代不公。





藍白推「停砍年改」 蔡英文：馬英九交代年改要完成

台灣經民連演出行動默劇 抗議藍白強行推＂停砍年金改革＂（圖／民視新聞）





台灣經民連人員：「我們今天的行動劇以靜默的抗議為主。」

台灣經濟民主連合，演出行動默劇，長達30分鐘定格，表達沉默的抗議，因為藍白修法"停砍年金"，引發質疑，連退休國小教師也反對，對國家的未來憂心忡忡。

退休國小教師 賴漢生：「一年退休金87萬多，但是從頭到尾我都認為這樣的制度會把國家領垮，可能有很多年輕人工作了半天，每天都很勤勞的工作，結果薪水還輸給我的退休金啊。」

國民黨聯手表決推動修法＂停砍年改＂ 有部分現職教師憂心未來是否會造成年輕世代剝奪感（圖／資料畫面）









退休國小教師，出面力挺年金改革，因為光以現行制度，周休7天的退休金就比部分在職公教還要高，年金改革原本規劃連續10年，逐年調降1.5%，如今才走到第七年，一旦停降新制上路，加速退撫基金破產速度，年輕世代的相對剝奪感，可想而知。

聲源:在職國中教師：「(停砍年改)可能會造成政府更多的挹注，到時候可能人民的負擔就會加重，下一代可能 我反而會比較擔心他們的生活上更緊迫。」

聲源:在職國小教師：「我覺得恢復舊制會造成整個世代的不公耶，我們已經是新制人員了，其實我們已經從那種大水庫制變成個人專戶制了，我覺得我們已經算是在代替舊制人員買單，這樣反年改的影響，我真的會覺得會影響我們退休金，可能喔 不是說領得少，是可能會領不到。」

當年操刀年金改革方案的前政務委員林萬億 對於停砍感到憂心（圖／資料畫面）年改步上回頭路，前總統蔡英文，罕見發聲，透露推動年金改革，是馬英九前總統交接時，特別交代我們要完成的任務，年改不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，而當年操刀年金改革方案的前政務委員林萬億，也對停砍，感到擔憂。

不再調降，基金的用罄時間就會提前，40幾歲以下的公務人員，他會想到你們(已退休者)多領了一些錢，那我們要去面對基金用罄的時候，我們可能領不到錢，國民黨跟民眾黨好像都沒有去管這些。」

林萬億怒轟藍白，只為討好退休人員，傷害現職公教，就怕未來拍板定案，不只讓在職人員努力打水漂，還會掀起嚴重的世代對立。

原文出處：藍白推「停砍年改」 蔡英文：馬英九交代年改要完成

