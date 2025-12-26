藍白推「兒童帳戶」點名針對綠營副不副署…戴瑋姍批過往黨內早就提過：行政院還在評估過程沒丟出來...結果被藍白劫走

國民黨與民眾黨昨日舉行記者會，宣布提案推動「台灣未來帳戶」，主張政府幫兒童設投資帳戶，效仿美國總統川普推動的「川普帳戶」，國民黨主席鄭麗文還點名總統賴清德、行政院長卓榮泰勿因在野提案就不副署、不執行。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今（26日）上電台節目《新聞放鞭炮》直言，過往黨內都有人提過相關政策，行政院內部也早在評估，只是沒先丟出來讓大家知道，就被藍白搶走了。

提到綠營是否會抗拒兒童帳戶提案，戴瑋姍直言，賴政府沒有抗拒，其實過去黨內都有人提相關政策，比國民黨還早，他們常常在抄襲，只是藍白先開了記者會。

戴瑋姍表示，可預期國民黨和民眾黨在未來一年中會推出很多所謂的「民生政策」，對此行政院擔心的是藍白全部一起丟出來要強推，卻沒去做國家整體評估。



戴瑋姍強調，行政院要先講清楚，非不願意做或不喜歡的問題，大部分關心兒童的立委早就把案子提出來了，而政院內部也在評估，僅是因仍在評估過程所以沒丟出來，就被藍白搶走了，政院在這方面速度確實要再加強。



對於總預算、國防預算卡關，戴瑋姍也說，對一般民眾來說預算真的不好理解，但應該趁審預算期間請主計長或其他適合的官員來開記者會，向大家說明國家預算到底是如何發展的。

(圖片來源：鄭麗文臉書、新聞放鞭炮)

