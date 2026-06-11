藍白推《刑訴法》修法挨批「柯文哲條款」 莊瑞雄：不該淪政治攻防

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針對藍白推動《刑事訴訟法》修法，莊瑞雄呼籲審慎評估對打詐、打毒及司法偵查的影響，強調相關討論應回歸法律專業。（圖／方萬民攝）

立法院國民黨與民眾黨團推動《刑事訴訟法》修正案，遭外界質疑是替民眾黨前主席柯文哲量身打造的「柯文哲條款」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（11）日表示，相關討論應回歸法律專業，不應淪為政治攻防；若修法不會影響犯罪偵查與社會安全，當然可以討論，但必須向社會清楚說明可能帶來的影響。

針對民眾黨主張，民進黨過去在前總統陳水扁遭羈押期間，也曾提出類似修法版本，莊瑞雄表示，當年的修法提案最終並未完成立法，社會當時也存在相當大的討論與壓力，因此不能簡單類比。

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莊瑞雄指出，關於追訴權時效等條文，各黨普遍以實現司法正義為出發點，較容易取得共識；但涉及羈押事由的修法，特別是刪除「勾串證人或被告」作為羈押理由的部分，則必須嚴肅看待。

他表示，若未來勾串證人或共同被告不再構成羈押理由，法院將失去部分防範串供的工具，甚至可能出現重大犯罪嫌疑人在審理期間獲得交保的情況，對司法偵查造成衝擊。

莊瑞雄指出，民眾黨過去曾多次批評重大犯罪嫌疑人遭法院裁定交保，如今提出的修法方向卻與過去立場相反。他認為，目前社會高度關注打擊詐欺與毒品犯罪，若削弱司法機關防止串供的能力，恐將影響犯罪偵辦成效。

莊瑞雄表示，過去推動相關討論的核心精神，是避免出現「押人取供」的情形，但他認為，目前部分受矚目案件與過去所討論的情境並不相同，應個案分別看待。

他強調，若司法機關真的出現以羈押方式逼迫供述的情況，民進黨一定會站出來反對；但現階段修法若影響防制犯罪的制度設計，仍須審慎評估。

莊瑞雄呼籲朝野各黨理性討論修法內容，回歸法律專業與社會治安需求，不應將刑事訴訟制度改革簡化為政治議題或特定個案攻防。

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