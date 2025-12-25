藍白推「台灣未來帳戶」 今年9月新生兒18歲可領33.9萬
為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。只要民國114年9月1日起，未滿12歲者都適用，首批預計將有226萬名孩童受惠。若是今年9月的新生兒，至18歲時，預計將可領回最少33.9萬。
根據兩黨共提計畫，黃國昌指出，將於立法院提出「台灣未來帳戶特別條例」，試辦13年，可看成效視情況延長之，「這不是一次性的補貼，而是一個國家級的投資未來世代工程」。借鏡美國、新加坡制度，投資下一代的未來，防止年輕人成年就面臨貧窮。所有設籍台灣之0至12歲孩童，溯及114年9月1日起未滿12歲，首批約226萬人皆適用。
根據提案，政府將為12歲以下孩童設立帳戶，每人先存5萬新台幣，每年再存入1萬元。除了政府每年提撥外，家長也可以對存，每年上限1萬元，皆可抵稅。政府將採「委託經營、穩健投資模式」，投資標的以追蹤台股大盤指數型基金，管理費不得超過0.1％，避免圖利相關廠商。
另不得限特定產業、不得限定特定個股、不能使用槓桿。同時也禁止政治介入投資標的，每年公布績效、管理成本、社會報告書，孩童可查閱帳戶。另也比照勞退新制最低保證收益。
至於財源部分，將使用年度預算、超徵稅收、累積歲計賸餘、舉債等。預計基金初始規模達1130億元，而試辦13年，加上每年新生兒以及提撥，總預計經費將達約3841億。黃國昌直言，執政黨連年撥補台電好幾千億，咚一聲沒了，但這個未來帳戶，看得到、吃得到。
根據試算，以投資年報酬率6％試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至他18歲時，將可領回約33.9萬。若家長每年相對提撥1萬，該孩童18歲時，將可領回56.1萬。至於如何提領使用，只要孩童年滿18歲後，就可使用於下列用途，包括高等教育或技職訓練、創業或技能投資、首次購屋自備款。一定年齡後未使用完畢，餘額匯入勞退新制個人帳戶。
黃國昌表示，民進黨政府一上任的時候，曾經跟各位國人說，少子女化危機是國安危機，所以他們要成立少子女化辦公室，但在準備台灣未來帳戶相關政策研議時，民眾黨要求行政院、要求衛福部把少子女化辦公室所有運作的資料交出來，衛福部的官員終於說了一句大實話，「少子女化辦公室從來沒有成立過」。
黃國昌痛批，民進黨政府花台灣人民的錢從來沒有少花過，每一年稅出的預算節節攀升，錢花到什麼地方去？在野黨將在立法院提案，鼓勵不同黨的立委，或是行政部門勇敢提出對案。鄭麗文也說，這是沒有顏色，不分黨派的，希望政府能夠積極參與，不要為反對而反對。
鄭麗文說，今天是行憲紀念日，兩位在野黨總召，在國會宣布要進行史無前例的彈劾總統案，因為國家領導人率先破壞憲政，踐踏民主，藐視國會。而兩黨捍衛民主，在生活中實踐中華民國憲法價值，因此我們提出這個法案，即便在野黨面對國家機器摧毀團滅，司法追殺，但我們在保護自己時不會忘記，為孩子鋪好康莊大道，使其發揮所長。
鄭麗文說，執政黨每天鬧事，但在野黨認真做事，不能讓國家陷入空轉，在全面防衛民主同時，也花很多心力，來實踐對台灣社會的承諾，今天共推台灣未來帳戶，就是在野共同推動國家級的戰略工程。
鄭麗文強調，台灣真的要強化防衛韌性，必須在經濟、外交、國防甚至少子化問題上全面因應。此提案把台灣經濟力量，投資在孩子身上。現在台灣政局動盪不安，內部朝野對立時刻，不要忘記台灣有重大問題等著政府去解決。
