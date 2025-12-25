藍白推「台灣未來帳戶」幫孩子存錢 鄭麗文：18歲約可領50萬

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨、民眾黨今共同舉行「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，將提出「台灣未來帳戶特別條例」，幫0至12歲孩子每年存1萬元投資，18歲即可使用，基金初始規模估1130億元。對於18歲以後可領到多少錢，國民黨主席鄭麗文評估，約有50萬左右，剛好可以擔負大學4年的學雜費。

鄭麗文表示，現在很難有一個斬釘截鐵的數字，但是以現在資金的規模6%的成長率，所以從5%到可能10%的年化報酬率，在30萬到60萬之間，所以很可能的數字是落在50萬左右，「就在18歲，孩子可以動用這筆錢的時候，大概會是在50萬左右。」

鄭麗文表示，現在開始存，18年後會有一定的通貨膨脹，所以這個錢應該至少可以剛好cover孩子要念大學4年的相關的學雜費。

