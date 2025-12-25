藍白推「台灣未來帳戶」引議 吳靜怡質疑：錢哪裡來？國民又是哪一國？

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌今（25）天上午召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（25）日共同提出「台灣未來帳戶」政策，引發討論。對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文指出，藍白陣營近日拋出的「國民帳戶」構想，看似以發錢為名的福利政策，實際上，卻是一場「政治操作」。她直言，真正該被追問的問題從來不是「金額多不多」，而是「這裡所說的『國民』，究竟指的是哪一個國家的國民」。

吳靜怡以聖誕節「交換禮物」作為比喻，形容藍白此時端出的現金政策，猶如包裝精美卻暗藏風險的「毒蘋果」。她質疑，這政策並非是單一福利，而是一整套政治操作，一方面試圖以金錢承諾挽救在濫權否決、程序輾壓後持續走低的民調，另一方面，卻在立法院持續阻擋國防預算、削弱政府的運作。

她進一步指出，問題核心在於財源不明。若在未清楚交代資金來源的情況下，大舉推動發錢政策，等同放任立法權僭越行政權，最終恐將成本轉嫁給下一代。短期看似「人人有錢拿」，實際上，卻可能造成國庫空虛、國防弱化，埋下長期風險。

吳靜怡直言，將政策包裝成「為孩子著想」、讓帳戶多出數萬元，看似貼心，實則可能以現金換取社會麻痺。她形容，若台灣社會習慣吞下這類「毒蘋果」，最終被交換掉的恐怕不是現金，而是制度、主權與未來。屆時，「台灣就不再是台灣人的台灣，國也不再是中華民國。」

她最後強調，今天雖然是聖誕節，「但台灣不急著這種有毒的禮物，被交換掉的有可能是整個國家！」

