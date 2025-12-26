藍白推「台灣未來帳戶」 張景森示警3大問題：高風險

【黃詩淳／綜合報導】國民黨和民眾黨宣布提案推動「台灣未來帳戶TFA」，為每名0至12歲孩童設立帳戶，對此，行政院前政務委員張景森點出3大問題，並表示「這是一筆良心算不過的混帳」。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌25日共同宣布，提案設立「台灣未來帳戶TFA」，政府直接替0至12歲孩童設立帳戶，一開始先存入5萬元，之後每年再存入1萬元，直到12歲為止，到18歲以後才可以動用，希望藉此挽救低迷生育率。

對此，張景森發文表示，表面上看是為孩童累積資產，但細算這筆帳，「會發現這其實是一場高風險的『跨時空財富搬移』」，他也點出3大問題，首先是「消失的購買力：數字增加不等於變有錢」，這筆錢在未來高物價時代，對於買房或創業只是杯水車薪，「帳戶數字雖然變大，但孩子的財富實質上被時間與通膨無聲侵蝕」。

其次是「財政賭博：左手給錢，右手收債」，這筆預算若來自舉債，本質就是一場「利差賭博」，獲利微薄且風險不對稱，一旦金融市場波動導致虧損，政府仍需支付債息，這等於是將未來世代的稅收（債務），搬移到現在進行低效投資，「如果投資失敗，孩子長大後領到的是縮水的資產，背負的卻是沈重的國債。」

最後是「機會成本：搬錯地方的資源」，最致命的損耗在於「資源錯置」，經濟學著名的「赫克曼曲線」指出，投資0至6歲的托育與教育設施，社會回報率可達7%至10%，將數千億資金凍結在私人帳戶中，等於放棄了能即刻減輕父母負擔、釋放父母勞動力、提升教育品質的其他高效益投資。

張景森認為，「這是一筆良心算不過的混帳」，這類政策是把孩子未來的債務，變現成政客今天發放的政治紅包，「它不是在替孩子累積資產，而是在累積債務與社會不公」，將有限的公共資源搬移到低效的私人帳戶，這是一場世代之間的不正義。

