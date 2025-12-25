藍白推「台灣未來帳戶」救少子化 鄭麗文、黃國昌：政府出資為孩童帳戶存5萬元

國民黨、民眾黨今（25）日共同召開「台灣未來帳戶TFA（Taiwan Future Account）」記者會，宣布將推動「台灣未來帳戶特別條例」法案，為0至12歲孩童建立個人帳戶，由政府為12歲以下孩童每人先存5萬，每年再存入1萬，家長也可再加存1萬，孩童成年後，可用於高等教育或技職訓練、創業或技能投資、首次購屋自備款。國民黨主席鄭麗文說，依照股市成長，預估每人成年後約可得到50萬左右，應可支應大學4年學雜費。



民眾黨主席黃國昌表示，過去9年，政府年度歲出預算從2016年的1.9兆，到2025年已經破3.1兆，每年都在提高，但與此同時，台灣新生兒人數不斷下降，出生率跌到0.89，已經是世界最後一名，如果沒有拯救這個少子女化的危機，台灣未來根本沒有人可以承擔這麼大的、扭曲的人口結構，沒有人能夠從事生產，更沒沒有人能夠守護這塊土地，這是實實在在的國安危機。



黃國昌提到，民進黨政府上任時，曾經和國人說少子女化是國安危機，所以要成立少子女化辦公室，但少子女化辦公室從來沒有成立過，民進黨政府除了會大內宣、製造社會內部對立衝突及撕裂以外，能不能幫台灣多做點事？如果民進黨政府過去9年的解方是正確的，為什麼台灣出生率的數字長成這個樣子？代表民進黨政府在少子女化問題上不進反退，越做越糟糕。



黃國昌說，正因如此，這次民眾黨與國民黨合作，要透過推動特別條例的方式，成立「台灣未來帳戶」，這個國家級投資未來的世代工程，不是一次性的補貼，而是長期性的投資，這個錢是投資我下一代，留給下一代的不是債務，而是資產，是他們面對人生即將要邁入大學、創業、專業技術時，每位年滿18歲的年輕人，都可以有人生的第一筆幫助他站起來發展的帳戶，每個人都可以有最起碼公平的出發點，也防止年輕人剛成年就面臨到貧窮的問題。未來將提出清楚的特別條例進入立法院審議討論，也鼓勵朝野不同的立法委員，甚至是行政部門勇敢地提出對案。



國民黨主席鄭麗文表示，台灣真正最嚴峻的國安危機就是少子化，大家每天都在談要如何強化台灣的防衛韌性，殊不知國安問題是立體、複雜、全面的，而不是單一的片面的，必須在經濟上、能源上、軍事上、政治上、外交上，甚至於在最嚴峻的少子化問題上面，全面因應，對於動搖國本的少子化，應真正提出解方，面對問題解決問題，把台灣的經濟力量真正的投資在孩子身上，投資在台灣未來身上。

12歲以下孩童每人先存5萬、每年再存1萬 財源來自 年度預算、超徵稅收等 ​

鄭麗文強調，這個錢不是馬上發到手裡面，甚至不是給父母，而是存在孩子的未來帳戶裡頭，到18歲以後才可以動用，而這筆錢是投到台灣的股市，換句話說，這筆錢並沒有消費掉，也並沒有消失掉，而是投資在台灣的經濟裡頭，每年編列相關預算，雖然是在每個孩子未來的帳戶裡頭，但也其實是投資到台灣的股市，因此這也是投資台灣的經濟。



兩黨提出的簡報資料顯示，將推動的法案名為「台灣未來帳戶特別條例」，試辦13年（0至12歲孩童），可視情況延長之，適用對象溯及2025年9月1日起未滿12歲，約226萬人。帳戶所有人為孩童本人，財政部進行制度設計與監理，其餘比照勞退新制個人照護。政府投入機制部分，第一筆為12歲以下孩童每人先存5萬，每年再存入1萬。



財源部分，來自年度預算、超徵稅收、累積歲計賸餘、舉債，家長加存每年上限1萬。年滿18歲後，可用於高等教育或技職訓練、創業或技能投資、首次購屋自備款。一定年齡後若未適用完畢，餘額匯入勞退新制個人帳戶。



基金初始規模為1130億，採委託經營、穩健投資模式，投資標的以追蹤台股大盤為主，不得限特定產業、限定特定概念、不能開槓桿，並禁止政治介入投資標的，每年公布績效、管理成本、社會報告書，孩童可查閱帳戶。此外，比照勞退新制最低保證收益。鄭麗文並強調，只有本人成年後才可提領，不會被家長挪用的問題。

