藍白推「台灣未來帳戶」李坤城：總預算未過只是空頭支票

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」。對此，立法院財政委員會民進黨籍召委李坤城表示，他早在10日質詢財政部長莊翠雲時，就提出可以美國總統川普提出的「川普帳戶」構想為例。他樂見在野黨「拿香跟拜」提出好政策，但前提是要通過中央政府總預算，否則只是開空頭支票，欺騙選民。

國民黨、民眾黨今天宣布共推「台灣未來帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。黃國昌表示，適用對象是設籍在台灣0到12歲孩童，政府初始投入5萬元，每年再存入1萬元到12歲為止；在財源部分，他說，基金初始的規模需要1130億元，年度預算、超徵稅收、累計歲計賸餘，都是可以使用的財源。

對此，李坤城表示，他在10日質詢時就提出此建議，由政府於新生兒出生時提供種子基金，並允許家人與雇主共同提撥，以複利累積至18歲後用於教育、購屋或創業等重大支出，形成真正的「第一桶金」，樂見在野黨「拿香跟拜」。

李坤城指出，政府要減輕父母育兒負擔，除了0到6歲國家一起養的政策之外，他也建議由政府、父母、企業一起投資孩子的未來。所以政府可以研究為新生兒成立「國民帳戶」，除了為孩子長大之後儲蓄「第一桶金」，未來政府所有津貼、補助或普發現金都可直接匯入，也能有效降低詐騙機會，希望財政部、國發會能提出對策，一起來投資台灣的主人翁。

