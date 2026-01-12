藍白推「台灣未來帳戶」 石崇良憂排擠長照、健保資源

因應少子化，立法院藍白黨團提出「未來帳戶」政策，週一（12日）在立法院衛環委員會排審。而衛福部長石崇良認為，「普惠式的未來帳戶」，可能會排擠到長照或是健保的資源和財務。

根據台灣未來帳戶草案，要求政府替每一名12歲以下孩童設立帳戶，一開始存入5萬元，後續政府逐年投入1萬，用作基金投資。

而這項提案讓衛福部憂慮，可能會造成資源排擠效應，尤其是超高齡化社會，健保和長照財務等都需要投入更多資源。

石崇良表示，所有政策都是一個選擇，在於資源怎麼用、先照顧誰，除了對經濟弱勢兒少，應該優先思考如何精進更多支持。

衛福部報告則指出，從2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收、中低收家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶。政策執行8年多，截至去年12月止，累計開戶人數為3萬9127人，整體開戶率約65%，累計存款金額已逾32億元。

