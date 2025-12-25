藍白推「台灣未來帳戶」 綠委酸先通過總預算否則是空頭支票

民進黨立委李坤城今天表示，他早在12月10日就建議政府針對新生兒提供種子基金，樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策。（李坤城辦公室提供／王千豪台北傳真）

藍白兩黨主席今（25）天宣布共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。民進黨立委李坤城表示，他早在12月10日就建議政府針對新生兒提供種子基金，樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但前提是要通過115年度中央政府總預算，否則只是開空頭支票。

李坤城表示，他在12月10日就質詢過財政部長莊翠雲，可以以美國總統川普提出的「川普帳戶」構想為例，建議由政府於新生兒出生時提供種子基金，並允許家人與雇主共同提撥，以複利累積至18歲後用於教育、購屋或創業等重大支出，形成真正的「第一桶金」。

廣告 廣告

李坤城說，政府要減輕父母育兒負擔，除了0至6歲國家一起養的政策之外，他也建議由政府、父母、企業一起來投資孩子的未來，所以政府可以研究為新生兒成立「國民帳戶」，除了為孩子長大之後儲蓄「第一桶金」，未來政府所有津貼、補助或普發現金都可直接匯入，也能有效降低詐騙機會，希望財政部、國發會能提出對策，一起來投資台灣的主人翁。

李坤城強調，他樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但前提是要通過明年度中央政府總預算，否則只是開空頭支票，欺騙選民。

【看原文連結】