藍白推「台灣未來帳戶」 綠委：拿香跟拜 黃國昌回擊

藍白陣營，今(25)日一起公布了一向大型政策提案，「台灣未來帳戶」。國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌一起宣布，將推動這項計畫，這是由政府為12歲以下的孩童，每人先存5萬元，之後每年再挹注1萬元，投資成長型ETF為主，直到小孩12歲。等到孩子年滿18歲，就算家長沒有挹注，也可以至少領回33萬9千元。但民進黨立委郭國文表示，他之前就提出另一個版本，孩子成年後，預計可以領回第一桶金、一百萬元，質疑雙方的構想高度雷同。藍白則表示，他們是長遠性的的投資。而衛福部指出，政府資源有限，應落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

農曆春節孩子拿到壓歲錢，存起來繳學費或是如何翻倍，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，共同宣布將推動「台灣未來帳戶」，從孩子出生開始累積。國民黨主席鄭麗文說：「孩子18歲以後，不用擔心要念書沒有錢，要背很重的助學貸款，父母要幫孩子準備念大學的錢，現在很多學生大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業學習跟成長，甚至於我們要給孩子戀愛的機會，不然的話為什麼少子化會越來越嚴重。」

根據藍白提案內容，每一個孩子，政府先存入5萬元，之後每年存入1萬元，直到孩子12歲；家長可以自主選擇是否要提撥，沒有強制性。而如果沒有自提，等到子女滿18歲時，至少可以領回33萬9000元，這筆錢以投資成長型ETF為主。不過，相關概念，民進黨立委郭國文之前提出一個方案，孩子出生到10歲期間，每個月由政府跟家長各出1200元，透過長期投資的複利效應，讓孩子在年滿18歲時，就能獲得第一桶金100萬元。

郭國文更指出藍白提案的資金來源，別再違反預算法。民眾黨主席黃國昌說：「如果仔細的去看，民進黨有一些個別的縣市長的候選人，所提出來的政見，基本上是一次性的補貼，沒有長遠的規劃，藍白提的不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

國民黨主席鄭麗文說：「希望賴清德總統卓榮泰院長，也不要因為是在野黨提的所以就不副署就不執行。」提案出爐，朝野繼續過招。而藍白陣營提出的方案，參考美國總統川普提出的「川普帳戶」。這是在「大而美法案」當中，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童，都可以開設。其中針對2025年到2028年出生的孩子，美國政府將為他們存入一千美元。而提撥款項，孩童的家人可以注入資金，每年最高5000美元，另外，雇主供款上限，每年2500美元；但帳戶只能投資追蹤整體股市的指數型基金。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫說：「要解決不婚不育要回到年輕人不生的理由，不會因為有五萬大家就要生，更好的托育，更友善的懷孕跟托育，有人認為一個小孩要養到18歲要1000萬，國家有哪些制度小孩不用花那麼多錢，不如參考新加坡淡馬錫基金，由國家投資把利益直接挹注給國民或是指定用途。」

藍白提出的「台灣未來帳戶」，首年開辦預算大約1130億元，之後每年挹注大約260億元，以10年期規劃。衛福部表示，以2024年底全國12歲以下兒童大約237萬人計算，初期經費超過1185億元，每年再提撥1萬，12年2844億，合計經費大約4030億元。

衛福部也指出，政府資源有限，應落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。並說明，2017年開始已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」這是針對低收入中低收入家庭的孩子以及長期安置兒少，由政府和家長一比一提撥，截至2025年11月，已經有3萬8892人開戶。而朝野立委都提出「兒童專戶」概念計畫，希望減輕家長負擔。之後就看國會如何研議。

