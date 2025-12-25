藍白推「台灣未來帳戶」 綠委：拿香跟拜 黃國昌回擊
台北市 / 綜合報導
藍白陣營，今(25)日一起公布了一向大型政策提案，「台灣未來帳戶」。國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌一起宣布，將推動這項計畫，這是由政府為12歲以下的孩童，每人先存5萬元，之後每年再挹注1萬元，投資成長型ETF為主，直到小孩12歲。等到孩子年滿18歲，就算家長沒有挹注，也可以至少領回33萬9千元。但民進黨立委郭國文表示，他之前就提出另一個版本，孩子成年後，預計可以領回第一桶金、一百萬元，質疑雙方的構想高度雷同。藍白則表示，他們是長遠性的的投資。而衛福部指出，政府資源有限，應落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。
農曆春節孩子拿到壓歲錢，存起來繳學費或是如何翻倍，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，共同宣布將推動「台灣未來帳戶」，從孩子出生開始累積。國民黨主席鄭麗文說：「孩子18歲以後，不用擔心要念書沒有錢，要背很重的助學貸款，父母要幫孩子準備念大學的錢，現在很多學生大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業學習跟成長，甚至於我們要給孩子戀愛的機會，不然的話為什麼少子化會越來越嚴重。」
根據藍白提案內容，每一個孩子，政府先存入5萬元，之後每年存入1萬元，直到孩子12歲；家長可以自主選擇是否要提撥，沒有強制性。而如果沒有自提，等到子女滿18歲時，至少可以領回33萬9000元，這筆錢以投資成長型ETF為主。不過，相關概念，民進黨立委郭國文之前提出一個方案，孩子出生到10歲期間，每個月由政府跟家長各出1200元，透過長期投資的複利效應，讓孩子在年滿18歲時，就能獲得第一桶金100萬元。
郭國文更指出藍白提案的資金來源，別再違反預算法。民眾黨主席黃國昌說：「如果仔細的去看，民進黨有一些個別的縣市長的候選人，所提出來的政見，基本上是一次性的補貼，沒有長遠的規劃，藍白提的不是一次性的補貼，是長期性的投資。」
國民黨主席鄭麗文說：「希望賴清德總統卓榮泰院長，也不要因為是在野黨提的所以就不副署就不執行。」提案出爐，朝野繼續過招。而藍白陣營提出的方案，參考美國總統川普提出的「川普帳戶」。這是在「大而美法案」當中，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童，都可以開設。其中針對2025年到2028年出生的孩子，美國政府將為他們存入一千美元。而提撥款項，孩童的家人可以注入資金，每年最高5000美元，另外，雇主供款上限，每年2500美元；但帳戶只能投資追蹤整體股市的指數型基金。
台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫說：「要解決不婚不育要回到年輕人不生的理由，不會因為有五萬大家就要生，更好的托育，更友善的懷孕跟托育，有人認為一個小孩要養到18歲要1000萬，國家有哪些制度小孩不用花那麼多錢，不如參考新加坡淡馬錫基金，由國家投資把利益直接挹注給國民或是指定用途。」
藍白提出的「台灣未來帳戶」，首年開辦預算大約1130億元，之後每年挹注大約260億元，以10年期規劃。衛福部表示，以2024年底全國12歲以下兒童大約237萬人計算，初期經費超過1185億元，每年再提撥1萬，12年2844億，合計經費大約4030億元。
衛福部也指出，政府資源有限，應落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。並說明，2017年開始已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」這是針對低收入中低收入家庭的孩子以及長期安置兒少，由政府和家長一比一提撥，截至2025年11月，已經有3萬8892人開戶。而朝野立委都提出「兒童專戶」概念計畫，希望減輕家長負擔。之後就看國會如何研議。
更多華視新聞報導
藍白推台灣未來帳戶 鄭麗文：不存在立法權凌駕行政權
藍白提「台灣未來帳戶」 郭國文批「拿香跟拜」昌：長期投資
銀行帳戶15年未交易存款被充公？ 事實查核：網路謠言
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 314
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 50
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
國產百萬純電休旅Bria終於問市 鴻華先進漲7%歡慶
鴻華先進歡慶新車發表？鴻華先進-創（2258）昨日迎來新車「Foxtron Bria」發表，也是收購納智捷後首發，新車定價最低為89.9萬元。今（26）日台股開盤鴻華先進立刻迎來漲勢，股價一度觸及43.7元、漲幅達7.7%，攀上近一個半月來高點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 8
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 21 小時前 ・ 9
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 21 小時前 ・ 96
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 28
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 5
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 88
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 157
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉
政治中心／綜合報導台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。民視 ・ 19 小時前 ・ 208
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 48