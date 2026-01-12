藍白推「台灣未來帳戶」 綠營憂排擠弱勢促開公聽會

台灣少子女化問題嚴峻，2025年新生兒人數僅有10萬7000多人，已連續10年下降，為了搶救少子女化危機，國民黨和民眾黨立院黨共同推出「台灣未來帳戶特別條例」草案，內容包括孩子出生時設立個人帳戶，由政府撥入5萬元的啟動金，每年再撥入1萬元的撥補款；投資追蹤台股大盤標的；若家長未額外提撥，孩童18歲時可領回33.9萬元。

民眾黨立委陳昭姿表示，「這部法案是要把思維從福利補貼提升到投資下一代，用制度化可持續的方式，給孩子更公平的起跑點。」

國民黨立委林德福提問，「假設未來條文三讀通過，台積電要是有捐款到台灣未來帳戶裡面，我們不管說1000萬、2000萬、1億、2億，是否可以全額來抵稅？」

財政部賦稅署長宋秀玲回應，「如果這個基金本身是政府的專戶，相當於對政府捐贈，這目前所說是36條規定，它就可以全額列報，可以抵稅喔。」

不過民進黨立委們輪番上台程序發言表示，生育率問題不太可能用單一帳戶解決，也擔心在野黨提出的版本可能會加大貧富差距，過去《兒童托育服務法》曾歷經6次委員會討論，因此建議應召開公聽會，蒐集各界意見，不能急就章。

民進黨立委林月琴指出，「可不可以好好討論，弄一個好的法，真的才是福國利民，而不是變成是一場災難，那真正弱勢沒有照顧到，反而是加強更富有的人，這我不樂見。」

衛福部長石崇良則提出，「一旦我們把這些資源都放在這個所謂的兒童未來發展帳戶，是不是妥適？是不是會排擠那麼更優先需要被照顧的族群？這個是我們所擔憂的。」

石崇良強調，兒童是國家未來主人翁，政府一定會全力照顧，但資源有限，彼此有排擠效應，需要更謹慎、廣泛的討論；而立法院衛環委員會召委廖偉翔則回應表示，12日是宣讀條例，沒有要逐條審查，請各界不要緊張，至於是否舉辦公聽會，會審慎考慮。