藍白推「台灣未來帳戶」 綠黨團喊先支持中央政府總預算

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日共同舉行記者會，提出「台灣未來帳戶」特別條例構想，宣示藍白合搶救少子女化危機；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（26）日表示，如果要自己提政策，用自己的預算訴諸於選民，2026、2028年請再列入競選政見，現在是2025年，就需要支持民進黨執政中央政府所編列的115年中央政府總預算。

鍾佳濱表示，憲法是好東西，腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼，《憲法》當中明定立法院的會期是從2月到5月、9月到12月，而且根據《預算法》也規定行政院必須在會計年度開始前4個月提出，行政院已在今年8月底就送審明年年度的預算，但到現在已經12月底，立法院還是拒絕審議明年年度的中央政府總預算。

他說，根據憲法，不管是中央還是地方，預算權都是行政權，任何政黨都可以在地方執政的時候提出政策、用預算去執行，中央亦是如此，目前民進黨是中央在執政，因此有義務、有責任對於各項在總統大選前提出來要落實的政策，在這4年的總統任期，由總統任命的行政院長，必須將這些政策編制預算去落實執行。

鍾佳濱說，未來帳戶的構想，其實早在行政院以及民進黨的立委都曾多次提出，而且事實上也在明年中央政府總預算當中已經編制預算，要提高生育補助、津貼到10萬元，這是中央運用憲法賦予的預算權來制定、落實政策要交付實施，有待立法院來審議。

他指出，藍白或在野黨提出確實很好，如果他們是未來列為地方縣市長的共同政見，打算在2026年提出來得到全民的支持之後，在他們執政的縣市利用他們的預算來執行，這是值得討論的，但是如果這是他們未來中央執政後要來實施的政策，那就是2028年藍白的總統政策要來談未來帳戶的事情。

鍾佳濱說，不過自己覺得不需要等那麼久，只要好好的把明年年度行政院、民進黨所提出來的中央政府總預算好好的審議，這樣的政策就可以在明年開始實施，還是奉勸藍白一句老話，如果要自己提政策，用自己的預算來訴諸於選民，2026請列入你們的縣市長共同政見，或是2028列入你們的總統大選政見；目前是2025年，要執行2026年的預算，就需要支持民進黨執政中央政府所編列的115年中央政府總預算，支持我們應對少子化的生育補助。

