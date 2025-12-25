藍白推「台灣未來帳戶」 衛福部不挺：方案缺差異化設計！

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會。圖為國民黨主席鄭麗文(左)、民眾黨主席黃國昌。(記者廖振輝攝)

〔記者林志怡／台北報導〕國民黨、民眾黨今日共同舉辦記者會，將提出「台灣未來帳戶特別條例」，幫0至12歲孩子每年存1萬元投資，18歲即可使用。但衛福部直言，政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，在野黨方案缺少差異化設計，需要更全面審慎評估。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，依據國民黨、民眾黨提出的方案，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

廣告 廣告

此外，楊雅嵐說，「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌，且在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

楊雅嵐強調，少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」，衛福部會持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境，衛福部樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

另衛福部指出，衛福部已自2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金，由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境。

衛福部表示，這項政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

【看原文連結】

更多自由時報報導

翁曉玲赴中見了誰？ 他丟出1人名：當上廈門人大的「台胞」！

提「台灣未來帳戶特別條例」踰越行政權？黃國昌：立法權屬於國會

藍白共推「台灣未來帳戶」 黃國昌：明天與鄭麗文一同公布

需逾千億元！藍白擬推「台灣未來帳戶」要政府為每位12歲以下兒童先存5萬

