衛福部（圖／翻攝自Googlemap)





國民黨與民眾黨今(25)日召開記者會，共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，由政府在12歲以下孩童帳戶先存入一筆5萬元基金，之後每年政府再存入1萬元直至12歲，滿18歲後才能動用。衛福部回應，對於今日藍白提出政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。

衛福部指出，政府從2017年起就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。

廣告 廣告

衛福部說，這項政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。對於今日國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。

衛福部表示，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。尤其，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部指出，民進黨立委沈發惠以及郭國文10月31日在立法院院會質詢行政院卓榮泰院長時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想，11月28日，立委張雅琳在質詢時，也有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。

衛福部說，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

更多新聞推薦

● 藍白推「台灣未來帳戶」 衛福部：需審慎評估