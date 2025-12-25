藍白推「台灣未來帳戶」 衛福部：類似政策行之有年 長期財政影響需審慎評估

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨今（25）日宣布聯手推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張為每名12歲以下兒童設立帳戶、一次性存入5萬元種子基金，並搭配政府每年加碼提撥。但衛福部表示，對於整體構想「仍需更全面、審慎評估」，並強調，在政府資源有限的前提下，兒少相關政策應落實社會投資「優先照顧弱勢」原則，而非齊頭式發放。

衛福部指出，若以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童估算，僅初期一次性種子基金經費即超過1185億元；若再加計未來每年為新增同齡人口提撥1萬元、一路至12歲，12年間總經費約2844億元，合計恐達4030億元。加上「財劃法」修法後，中央政府明年度總預算須舉債近3000億元，相關財源安排與長期財政影響，皆不可不謹慎衡酌。

衛福部提到，類似概念其實早已行之有年。社工司指出，政府自2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，針對低收入、中低收入家庭及長期安置兒少，由政府與家長採1比1 提撥，協助孩子累積人生第一桶金。

據衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，截至今年11月，兒少發展帳戶已為3萬8892名孩子開戶，開戶率約66%，累計存款超過32億元。對於有意存款卻面臨困難的家庭，政府也透過社工訪視，提供短期工作機會、理財與親職教育、實物給付與經濟補助等配套，協助排除存款障礙。

衛福部強調，面對少子化的結構性挑戰，政策關鍵不僅在於「發多少錢」，而更在於「資源如何使用、優先照顧誰」。未來仍將以「全生命歷程」與「社會投資」角度，打造更友善的成家育兒環境；對於各界提出的兒少帳戶構想，政府樂見跨黨派理性討論，但也呼籲應加速預算審查，確保資源有優先投入最需要協助的家庭。

