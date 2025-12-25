藍白推「台灣未來帳戶」 郭國文笑了：複製我的「轉大人ETF」政策

即時中心／温芸萱報導

藍白今（25）日推出「台灣未來帳戶」政策，由政府為孩童成立帳戶並投入資金，等成年後使用。對此，民進黨立委郭國文在臉書指出，藍白政策與他一個月前提出的「轉大人ETF」高度相似，他酸「所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？」。三大核心概念幾乎完全被複製：出生即投資、以ETF為主、18歲後才能動用。郭國文提醒，好的政策可借鑑，但別忽略《預算法》規定，以免蒙上違法爭議。

國民黨與民眾黨今聯手提出「台灣未來帳戶」政策，主張由政府替孩童成立專屬帳戶並投入資金，等孩子成年後再領取。不過，此政策卻遭郭國文質疑，直言藍白的構想與自己一個月前提出的「轉大人ETF」高度相似，「所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？」。

快新聞／藍白提台灣未來帳戶！綠委酸：所謂「鄭黃共推」想法來自郭國文

郭國文酸，「所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？」。（圖／民視新聞）

郭國文在臉書發文指出，他提出的政策有三大核心概念：第一，投資下一代，從新生兒出生就開始；第二，以ETF作為主要投資工具，因為這是台灣民眾熟悉且信任的商品；第三，孩子必須滿18歲才能使用，作為「轉大人」禮物。他強調，藍白今天提出的「台灣未來帳戶」幾乎完全複製了這三點，包括出生即投資、採用ETF、成年後使用等。

接著，郭國文更酸，兩大黨主席今天大陣仗召開記者會，讓外界誤以為是什麼正副總統級的政見發表，結果政策核心內容竟與他立委辦公室構思相同。他表示，好的政策如果藍白願意承認引用也無妨，但提醒不要忽略《預算法》第91條規定「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，並指明資金來源」，呼籲藍白別再次違反預算法，避免讓好政策蒙上違法通過的爭議。





