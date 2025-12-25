藍白推「台灣未來帳戶」！鄭麗文喊綠別抵制 黃國昌：少子化是最大危機

記者楊士誼／台北報導

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今（25）日共同宣布推出「台灣未來帳戶」，為0到12歲的兒童存下人生第一筆資金。兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入一萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用。會上也宣布，所需財源可使用超徵稅額、歲計賸餘，投資則以台股大盤ETF為主，不得使用槓桿，且設委員會獨立監管，基金年度管理費也不得超0.1％。

黃國昌表示，過去九年可以看到歲出金額從2016年一兆九千多億到今年已經破三兆，年度預算年年攀升，但是新生兒也從18萬下降到恐怕不到11萬，出生率從1.18到如今的0.89，世界最後一名，如果沒有拯救少子女化危機，台灣未來將沒人承擔這麼扭曲的人口結構，「這才是台灣最大的危機」。他批評，行政院少子女化辦公室「從來沒有成立過」，這是台灣未來帳戶研議過程中要求行政院跟衛福部交出資料，衛福部官員才坦承「少子女化辦公室從來沒有成立過」。

黃國昌稱，透過特別條例推行「台灣未來帳戶」，特別條例施行期間第一階段設定為13年，待施行期間屆滿，評估檢討運作成效後再決定內容調整與是否延長。他表示，這不是一次性補貼而是長期投資，每個滿18歲的年輕人都可以有人生第一筆錢幫助他發展未來。適用對象是所有設籍台灣0到12歲的兒童，所有權人也是兒童本身，也不需開戶，由政府直接設立帳戶，並投入第一筆五萬元資金，每一年再存入一萬元直到12歲為止，家長可以選擇性兌存，所需預算包括超徵稅額、歲計賸餘都是財源，採取委託經營、穩健投資的方式，並以台股大盤指數基金為主，不能使用槓桿、不能限特定產業與個股。此外也會提出清楚的特別條例，也鼓勵朝野和行政部門提出對案。

鄭麗文強調，共推台灣未來帳戶就是在野黨共同推動國家戰略級的工程，看到總預算、國防預算大幅攀升時，台灣最重要的國安危機是少子化，台灣要維持防衛韌性，必須在經濟、能源、軍事、政治、外交、少子化上全面因應。

鄭麗文說，這筆錢雖然在國民的帳戶，但實際上用以投資股市，不但投資台灣經濟也讓孩子們學到長期投資的理財觀念，也可以看到帳戶裡複利的成長，18歲以後可動用，讓孩子不用擔心背負沈重學貸，可以專心學業甚至有時間戀愛，若要創業也有啟動基金，也可以投入買房或不動用，讓錢一直存著。她表示，這筆基金投資在指數型基金、共同基金，這筆錢投資在台灣經濟，也讓孩子隨著台灣經濟共同成長。

鄭麗文也指出，該基金年度管理費不得超過0.1％，避免圖利廠商，也會成立管理委員會與監理會做獨立監管，家長也可以投資自己的孩子，因此設立抵稅政策；也鼓勵企業投資員工子女，並有抵稅獎勵、ESG指標加分等，開辦首年需要1130億資金，往後每年260億左右，並以十年為期提出特別條例，滾動式檢討。她也希望政府積極參與，不要為反而反，不要因為在野黨提就要處處抵制，希望賴清德、卓榮泰不要因為在野黨提的，就不副署、不執行。

